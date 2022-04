Madagascar: Atsimo-Andrefana - District Toliara II - Morombe - Réhabilitations de la RN9 et de la Plaine du Bas Mangoky, des opportunités de développement offertes aux habitants...

Longtemps dans l'extrême précarité causée principalement par la dégradation climatique, le mauvais état des infrastructures rurales routières et agricoles, les habitants de la région d'Atsimo-Andrefana dans les communes des districts de Toliara II et de Morombe, connaîtront d'ici peu un développement socio-économique certain avec les grands travaux en cours qui ont lieu depuis un certain temps et qui sont sur le point de se concrétiser, pour ne constater que les réhabilitations de la RN 9 reliant Toliara à Morombe (plus de 200 km de route) et le travail titanesque que représente l'aménagement de près de 6000 ha de la plaine rizicole du Bas Mangoky-Ambahikily-Antanandava Morombe.

RN 9 -Toliara-Morombe 5 à 7h

À en croire Bary Razaimahaleo, un opérateur touristique habitué de ce trajet Toliara--Morombe, des mois auparavant à peine, ce jeune opérateur effectuait ce tronçon de près de 300 km en plus de 12h et causait des dommages aux véhicules. Actuellement la RN9 se fait aisément en 5 à 7h. Ce qui a agréablement surpris ces chauffeurs chevronnés. Pour entériner les faits qui plus est, des cars Sprinters effectuaient avec eux cette ligne autrefois redoutée par les voyageurs. Puisque autrefois encore, dans un passé récent, ce trajet était desservi uniquement par des camions de type " Mercedes " à double pont, spécialement aménagés pour le transport non seulement des voyageurs mais aussi des marchandises avec des brimades et des surcharges comme lots de désagréables surprises. La qualité des services était méconnue de ces transporteurs irresponsables. Actuellement avec ces Sprinters, le marchandage des tarifs est monnaie courante en période de basse saison, ce qui n'était pas possible avec ces camions dont le règne est en phase d'être révolue.

Plaine du Bas Mangoky

Avec ses près de 6000 ha, l'autosuffisance en riz de ce district est prête à se concrétiser avec l'aménagement de cette plaine du Bas Mangoky. Au marché d'Ambahikily, cette denrée précieuse se négocie à 600 ar/kapoka pour la nouvelle récolte.

Potentiels

Les districts de Toliara II et de Morombe regorgent non seulement de nombreux potentiels agricoles et d'élevage mais aussi de produits phares, comme le coton, le pois du cap, etc. pour l'exportation.

Touristique

La filière touristique pour ces deux districts jouit d'une réputation qui n'a rien à envier aux autres sites de l'Île. Une reprise de la filière touristique que le gérant du restaurant La Terrasse de Morombe et ses pairs attendent de pieds fermes... dans l'eau.