Madagascar: TNT - Le groupe SIPROMAD rachète la société américaine Gates Air

Le groupe SIPROMAD poursuit son extension. Son PDG Ylias Akbaraly annonce sur sa page Facebook la signature d'un contrat d'acquisition de la société américaine Gates Air par Thomson Broadcast, une filiale du groupe SIPROMAD.

Ylias Akbaraly, PDG du groupe SIPROMAD et Chairman de Thomson Broadcast (Ylias)

Une fierté nationale en tout cas, car ce rachat de Gates Air fait de SIPROMAD, un groupe malgache, un acteur majeur dans le domaine du broadcast.

Leader mondial

En effet, Gates Air, cette nouvelle acquisition de Thomson Broadcast est un leader mondial des solutions de diffusion de contenu sans fil. A noter que Thomson Broadcast dont le chairman n'est autre qu'Ylias Akbaraly le PDG du groupe SIPROMAD s'est forgé une solide expérience dans les domaines de la Transmission Numérique Terrestre (DTV) et de la Radio AM, y compris les DRM. Thomson Broadcast est une société française internationale bien connue dans le secteur de la diffusion. Au cours des deux dernières années, Thomson Broadcast a été récompensé pour avoir fourni des solutions TNT clés en main exceptionnelles à des projets de migration numérique à grande échelle en Afrique. GatesAir est une société renommée dans l'industrie de la diffusion avec une histoire d'alimentation de réseaux en direct dans le monde entier avec une fiabilité inégalée au cours des 100 dernières années.

Forte croissance

GatesAir a récemment connu une forte croissance, après une participation très réussie au programme North America Spectrum Repack. La société a travaillé avec Bowen Advisors sur un processus solide qui a suscité l'intérêt de plusieurs parties stratégiques et financières, Thomson Broadcast l'emportant en raison de sa complémentarité. La combinaison de GatesAir avec Thomson Broadcast créera une plate-forme complète et à l'échelle avec de plus grandes capacités en matière d'innovation, de conception et d'efficacité des produits et une extension des capacités en matière d'innovation, de conception et d'efficacité des produits et un portefeuille élargi de solutions de diffusion holistiques et clés en main.