Madagascar: Relance du tourisme - Un premier festival international de kite organisé en mai

Après la réouverture effective des frontières, le ministère du Tourisme, en partenariat avec les opérateurs économiques et l'ONTM, va promouvoir le tourisme international, sans oublier le développement du tourisme national, en vue de relancer ce secteur.

Ainsi, " nous allons développer des marchés de niche tout en diversifiant les offres touristiques ", a réitéré le ministre en charge du Tourisme, Joël Randriamandranto, lors d'une conférence de presse hier dans ses locaux à Tsimbazaza. À titre d'illustration, " Madagascar doit être une destination pour les passionnés du sport comme le golf, le kitesurf et le trail international. Nous avons déjà organisé le premier tournoi international de golf dans le pays. Cette fois-ci, un premier festival international de kite aura lieu du 26 au 28 mai à Antsiranana, plus précisément sur la baie de Sakalava. Il faut savoir que c'est le spot de kitesurf figurant parmi les trois meilleurs spots du monde. Nous prévoyons ainsi entre 50 et 100 passionnés internationaux de kite provenant des quatre coins du monde, qui vont y participer, sans oublier les Malgaches passionnés de ce sport provenant entre autres de Sainte-Marie et de Toliara ", a-t-il déclaré.

Eductour pour 100 revendeurs. Et lui de rajouter qu'un pro rider ou un amateur du tourisme très connu sur le plan international sera invité le 19 mai 2022 dans le pays pour donner un avant goût de ce que pourrait être la destination régionale d'Antsiranana et en faire sa promotion. Il est à noter que diverses activités nautiques seront organisées dans le cadre de ce Festival International de kite. À part cela, un Ultra Trail International aura lieu en novembre prochain en partenariat avec l'ORTANA.

" C'est une façon de promouvoir le tourisme international à Madagascar ", a évoqué le ministre de tutelle. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance du tourisme, " nous allons également développer le tourisme balnéaire, outre la promotion des voyages de découverte faisant déjà la réputation de la Grande île.

Pour ce faire, un voyage de reconnaissance ou éductour sera organisé au second semestre de cette année en faveur d'une centaine de revendeurs professionnels de la destination Madagascar, et ce, en partenariat avec le secteur privé et les compagnies aériennes. Entre temps, on organise régulièrement des webinaires avec eux dans le but de les rassurer que la Grande île est une destination sûre en matière de gestion de covid-19, entre autres. Ce qui permettra de mieux préparer la saison touristique vers la fin de l'année et pour 2023. La prospection de nouveaux marchés comme l'Inde, l'Europe de l'Est et l'Afrique, n'est pas en reste ", a-t-il poursuivi.

Plus de 42 000 sièges disponibles. Parlant des arrivées touristiques à Madagascar, les aéroports d'Ivato et de Nosy-Be ont accueilli 40 041 passagers internationaux et régionaux au cours du premier trimestre de l'année. Près de 58% d'entre eux sont des non-résidents. Parmi eux, 62% sont de nationalité française. Concernant leur motif de voyage, 28% de ces non-résidents sont venus pour le tourisme, a-t-on appris.

En revanche, les capacités des sièges offertes à destination de Madagascar sont au nombre de 42 728 par mois ou à raison de 10 682 sièges par semaine. " Cette augmentation du nombre de sièges disponibles contribuera à la réduction du tarif des billets d'avion des compagnies aériennes. Il faut savoir que l'ensemble des dessertes vers Madagascar sont actuellement rétablies, à l'exception de l'Afrique du Sud et de la Turquie. Une chose dont on est sûre, les touristes internationaux commencent à venir ", a conclu le ministre Joël Randriamandranto.