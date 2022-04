Madagascar: Hetsika Fampiraisana Kristiana ho an'ny Firenena - L'histoire joue un rôle importtant dans la réconciliation nationale

Temps de lecture : 3 min.

Une conférence a été organisée la semaine dernière par le HFKF (Hetsika Fampiraisana Kristiana ho an'ny Firenena) dans le cadre de la mise en oeuvre de HARAMBATON-KEVITRA qui est une synthèse de réflexions de divers spécialistes réunis dans une plateforme d'entités mues par le même souci de développement de Madagascar et portant notamment sur l'origine des Malgaches.

Vue partielle des participants à cette conférence.

Au sein de l'assistance, citons, entre autres, Norbert Lala Ratsirahonana, Rivo Rakotovao, Pierrot Botozaza, Dama et Bekoto. Selon les intervenants, l'on peut procéder à la réconciliation nationale si on se réfère à l'histoire. Toujours d'après le HFKF, il en ressort que cette thèse de l'origine profonde des Malgaches qui atteste scientifiquement que nous sommes issus d'une même source (Austronésienne) est une base essentielle pour bâtir une nouvelle relation entre les différentes ethnies, pour aspirer à un Madagascar réconcilié avec son histoire et surtout avec son destin. Le HFKF lance un appel à toute entité qui voudrait se donner la main pour compléter et approfondir ce qui a été partagé lors de cette conférence.

Des recherches particulières indiquent que les Malgaches existent depuis des milliers d'années. Il est aisé de conclure que ces premiers habitants de l'Île sont les véritables maîtres de Madagascar, contrairement à l'assertion faisant des navigateurs les premiers hommes venus habiter l'île. Cette époque lointaine se situerait avant Jésus Christ. Telle thèse fait l'unanimité du monde académique. Des chercheurs de nationalité autre que Malgache reconnaissent également l'acuité de cette conclusion.

Migrateurs. L'histoire établit que le premier peuplement de Madagascar a été fait par des Vazimba. Ces derniers commerçaient avec le Mozambique et s'y rendaient souvent. L'on sait par ailleurs que des marins arrivaient de l'Asie su Sud-Est pour s'établir à Madagascar tout en prenant racine dans tout l'Océan Indien. D'autres chercheurs affirment que des Austronésiens émigraient un peu partout dans le monde, et Madagascar était la destination la plus occidentale de leur pérégrination. Les Malgaches sont donc issus de ces migrateurs. Telle est la thèse du point de vue historique, mais des scientifiques ont leur propre conclusion dans leurs recherches de cette histoire de Madagascar.

Les études scientifiques attestent que le Malgache est porteur du gène "ADN M23". Cet ADN est spécifiquement Malgache, selon toujours les dires des scientifiques. En effet, l'ADN M23 des Malgaches établit génétiquement que seul le peuple malgache en est porteur dans le monde. D'où la conclusion scientifique qui établit que Madagascar était habité bien avant Jésus Christ. Le chercheur Harilanto Razafindrazaka affirme également dans sa thèse de 2010 que les Malgaches sont de la même origine. Comme témoins de sa recherche, il a pris en étude l'ADN de rois d'Ambohimalaza, des Vezo et des Mikea. Ces ethnies de différentes régions se sont éparpillées dans tout Madagascar, générant de ce fait les racines du peuple malgache.

