Madagascar: Région Bongolava - Les élus du parti Freedom bâtissent des infrastructures

La course aux " zava-bita " bat son plein dans le giron du régime. Dans la région de Bongolava, de nouvelles infrastructures ont fait se distinguer le parti Freedom grâce aux réalisations de ses élus.

Notamment dans la commune Ankerana Nord, qui inaugure son nouveau bureau, et à Tsinjoarivon'Imanga, qui a fêté la livraison d'un nouveau bâtiment pour son école primaire publique et une nouvelle salle de fête municipale. Ces communes sont connues pour leur situation d'enclavement, mais grâce à la collaboration entre les élus Freedom et les dirigeants au niveau de la région, les résultats sont au rendez-vous. " Ces réalisations ont démontré que les élus du parti sont dynamiques, efficaces et au service de sa communauté " soutient le parti.

" L'effort et le travail au service du peuple et du pays sont des valeurs auxquelles nous croyons profondément " a soutenu, pour sa part, la présidente nationale du parti, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy, et non moins ministre de la Culture et de la Communication. Elle a fait le déplacement, ce weekend, dans ces zones reculées de la région Bongolava pour soutenir les maires de son parti.