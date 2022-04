Madagascar: Secteur foncier - Des images satellitaires disponibles pour Vakinankaratra

La cérémonie de remise officielle s'est tenue dans la commune rurale de Faravohitra, dans le district Faratsiho. Selon le projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière), cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière 2015-2030 et dans l'objectif de " Faire du foncier un levier de développement durable grâce à la sécurisation de la diversité des droits, à une gestion foncière concertée et à la conciliation des besoins actuels et futurs en terre ".

En effet, ce projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE) et financé par la Banque mondiale, appuie le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF) dans la mise en œuvre du processus d'acquisition des ortho images satellitaires à haute résolution et couvrant les 23 régions de l'île.

Images satellitaires. Alors que la dernière couverture intégrale de Madagascar en photographie aérienne date de 1949, l'Etat procède depuis plusieurs mois, à la mise à jour de la couverture du pays en imagerie à haute définition. En effet, les nouvelles images satellitaires pour les régions de Boeny, Diana, SAVA et Sofia sont déjà acquises. Hier, c'est la région Vakinankaratra qui a reçu les siennes. Les régions Betsiboka, Itasy et Bongolava ont également reçu récemment leurs images satellitaires. Selon le CASEF, la livraison des ortho images satellitaires des 15 autres régions restantes sera opérée progressivement d'ici la fin de l'année 2022.

De très haute résolution, ces ortho images devraient permettre de visualiser les situations réelles sur terrain avec une très grande précision. Pour le MATSF, les objectifs de cette acquisition consistent à moderniser les outils de gestion et de sécurisation foncière opérée par les services fonciers de l'Etat et par les guichets fonciers communaux, à disposer d'un référentiel unique pour les repérages, l'identification et la délimitation des terrains, à contribuer à la fiabilisation des Plans Local d'Occupation Foncière (PLOF), à améliorer la gestion foncière et enfin à servir tous les acteurs et secteurs porteurs de développement pour la mise en œuvre des autres politiques sectorielles en lien avec l'IEM.

Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, Pierre Holder Ramaholimasy, présent lors de la cérémonie, l'Etat malgache dispose des droits d'exploitation exclusifs de ces ortho images satellitaires acquis sous financement du projet CASEF. " Le MATSF par le biais du Foiben-Taosarintanin'i Madagasikara (FTM), assure la diffusion et la mise à disposition de ces ortho images satellitaires aux usagers du secteur public, tout domaine d'intervention confondu ", a-t-il souligné.

Certificats fonciers. Outre les nouvelles images à haute définition, la région Vakinankaratra a également bénéficié de 2 313 certificats fonciers, preuves de droits de propriété. Selon les informations, cette distribution massive profitera à la population des communes de Faravohitra, Vinanony Atsimo, Antsampanimahazo et Ambohiborona du district de Faratsiho, région Vakinankaratra. Au total, 156 066 certificats fonciers ont déjà été établis pour la région du Vakinankaratra et couvrent les 82 communes appuyées par le Projet CASEF. Selon les informations, l'objectif escompté est de 1.390.000 certificats fonciers établis avec les appuis de ce Projet sur 14 régions de Madagascar.

Modernisation. Par ailleurs, l'administration foncière rattachée est également dotée de nouveaux matériel informatique pour renforcer les actions de sécurisation foncière massive à Madagascar, selon le CASEF. Hier, 19 nouveaux scanners A3 ont été remis à la Direction des Services Topographiques afin d'appuyer les Circonscriptions topographiques. " Ces matériels devraient leur permettre d'accélérer la mise en œuvre du processus d'élaboration des PLOF, permettant ainsi d'accélérer l'établissement des certificats fonciers au niveau des 14 régions d'interventions, où le projet CASEF mène des opérations de certification foncière massive ", a expliqué Soja Sesy, coordonnateur national du projet CASEF. À noter que ces régions sont celles de Diana, Sava, Sofia, Betsiboka, Boeny, Analamanga, Itasy, Bongolava,Vakinakaratra, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Amoron'i Mania et Matsiatra Ambony. Bref, les actions du projet visent à faciliter l'accès massif à la terre pour favoriser l'agriculture familiale, soutenir la sécurité alimentaire, le développement local ainsi que le développement économique et social de la population malgache.