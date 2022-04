Madagascar: 50 ans de scène de Mahaleo - Un prélude à l'avenir du groupe

Ça y est. La célébration des 50 ans de carrière du groupe Mahaleo est lancée. Cela s'est fait hier au Canal Olympia, en présence de Dama et Bekoto, de Rôrô, le fils de Charle, Popoly le fils de Bekoto, Maharo, celui de Dama, et de Rado le fils de Fafah, Benaivo le fils de Nono s'étant excusé pour empêchement. Jaobarison Andrianarivony le manager du groupe ainsi que les premiers responsables de Vakoka Agency, en charge de l'organisation de cette célébration étaient également de la partie.

Elle aura pour thème " Vohay ny vavahady ", tiré d'une chanson de Raoul, un des compositeurs et chanteurs du groupe mythique, décédé le 3 septembre 2010. Et d'après ce thème, cette célébration sera bien plus une préparation des 50 prochaines années du groupe qu'une simple commémoration. Les deux membres rescapés du groupe comptent poursuivre le " revy Mahaleo ", l'unicité dans la différence, aussi loin que possible, en opérant plus d'ouverture, à commencer par les enfants de tous les Mahaleo, les premiers fans du groupe.

Ces derniers, dotés de talents musicaux qui leur sont propres, seront bien là pour épauler le groupe de leurs parents, mais précisent ne vouloir en aucun cas remplacer les membres disparus. Autre grande ouverture opérée, l'organisation d'un concours spécial Mahaleo dans le cadre du concours La Voix d'Or ainsi qu'un concours de cover des chansons de Mahaleo dans différents dialectes. À titre de rappel, de telles chansons existent déjà comme " Nahoana Kay " chantée par Dama et Théo Rakotovao ainsi que " Aza manadino anay " qu'il a chanté avec Monique du groupe Njava.

Mais outre les chansons, le travail d'écriture de poésie et surtout l'importance des paroles de chansons seront mis en exergue. Les paroles des chansons du groupe feront d'ailleurs l'objet d'analyses et de débats dans des conférences cette année. En ce qui concerne les activités prochaines du groupe, un spectacle au PK0 Analakely est envisagé le 22 juillet. Ils rejoindront l'Île de La Réunion en juin et seront à Antsahamanitra le 28 août. Les autres activités de la célébration seront connues progressivement. Mais pour commencer, un grand concert en plein air est prévu, juste la veille de la fête des mères.

Ce sera le 28 mai prochain au parking du Canal Olympia Andohatapenaka à 15h30. Un concert qui mettra à l'honneur la source de toute vie humaine, mais qui touchera également toutes les générations, comme toutes les chansons qui constituent le patrimoine Mahaleo et que Vakoka Agency compte bien protéger et faire revivre. Les billets pour ce concert sont déjà disponibles en ligne sur le site web ticketplace.io.Hanitra Andria