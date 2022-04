Congo-Kinshasa: Industrie pharmaceutique locale - Arauphar subit une visite d'inspection pour le contrôle de qualité des médicaments

Contrôler, évaluer, corriger et valider le processus aboutissant à la bonne qualité du produit pharmaceutique certifié pour la consommation sur le marché des médicaments en République démocratique du Congo a été l'objet de la visite du Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, le samedi 23 avril 2022, aux installations de l'usine "ARAUPHAR PRODUCTION", sises au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, à Kinshasa.

Il était presque 18h55' lorsque Dr Jean-Jacques Mbungani, accompagnée d'une forte délégation de membres de son cabinet a foulé le sol de la grande firme pharmaceutique.

A son arrivée, le patron de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a été accueilli personnellement par le Directeur Général d'Arauphar Production, M. SALIM DAREDIA. Le patron de la société s'est chargé, lui-même, de conduire cette visite guidée dans ses installations. De la salle du stockage des matières premières, jusqu'à l'entrepôt central en passant par la salle d'embouteillage, du traitement de l'eau et de la zone de remplissage, le Ministre de la Santé publique a pris le soin de s'imprégner et comprendre spécifiquement l'ensemble du processus de la chaine de production des médicaments dans ce laboratoire pharmaceutique.

Evidemment, l'objectif est de se rendre compte du processus de fabrication de production, et aussi d'encourager l'investissement local dans le domaine de la santé.

Très attentif aux explications lui fournies à chaque étape de la production, le numéro 1 de la Santé en RDC est sorti de cette visite plutôt satisfait, après avoir palpé du doigt le mode de fonctionnement au regard de la qualité des produits qui sont conformes aux standards internationaux mis en place par cette usine pharmaceutique.

Au terme de cette visite, le Ministre Jean-Jacques Mbungani a exprimé sa joie de voir un tel investissement dans le pays.

" (... ) Je tiens, d'abord, à féliciter les dirigeants de cette industrie pharmaceutique locale. Il est important que le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention puisse se rendre compte de la qualité des produits qui sortent de nos laboratoires pharmaceutiques. C'est avec une joie que l'on ne peut cacher que je me rends compte qu'ARAUPHAR PRODUCTION est réellement une grande industrie, avec tout un circuit de fabrication des produits pharmaceutiques de très bonne qualité. C'est un exemple pour tous ceux qui voudront s'installer en RDC pour implanter des industries pharmaceutiques. Ils devraient suivre cet exemple de ARAUPHAR Production et également lui emboiter les pas" , a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le Ministre de la santé a vivement encouragé toute personne qui voudrait s'installer au Congo pour créer et promouvoir les entreprises et également des industries pharmaceutiques. La promotion de l'industrie locale fait partie des axes importants pour appuyer la Couverture Santé Universelle (CSU) et la lutte efficace contre les endémies et les épidémies.

"Je félicite les dirigeants de cette industrie. Vous êtes une entreprise exceptionnelle. Le Chef de l'Etat va savoir ce que vous fabriquez dans le secteur de l'industrie locale, partant des matières premières, de la technologie adaptée jusqu'à la consommation de qualité " , a-t-il conclu.

Le passage du ministre de la Santé a été vivement saluée pour le patron de la société Arauphar Production et l'ensemble du personnel qui ont profité de l'occasion pour soumettre leurs ses difficultés à l'autorité de tutelle.

" (... ) Nous remercions Monsieur le Ministre, son Excellence Jean-Jacques Mbungani, qui a visité notre équipe aujourd'hui. Nous sommes très contents de sa visite. Nous avons créé cette usine il y a 4 ans, en respectant les normes internationales requises et nous attendions depuis la visite du Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ", a souligné le DG d'Arauphar Production.

Profitant de l'occasion, Salim Daredia a soutenu le Ministre de la santé pour son arrêté interdisant l'importation et l'entrée frauduleuse de certains produits et médicaments sur le marché congolais. " Cette décision du ministre va booster l'industrie pharmaceutique locale en RDC. Cela encourage l'investissement local dans le domaine de santé, s'est-il réjoui.

Cette visite s'est clôturée par la signature d'un livre d'Or par le ministre de la santé pour marquer son passage à cette usine.