Ile Maurice: Smartphone - Le Huawei Nova 9 SE déjà présent à Maurice

Le dernier membre de la famille Huawei Nova 9 arrive à grands pas. Il s'agit du Nova 9 SE, qui est un modèle moins fourni que le porte-drapeau Nova 9. Mais on retrouve la puissance, la recharge rapide et aussi une caméra superpuissante. Huawei a doté ce smartphone d'un processeur de huit coeurs de Qualcomm Snapdragon avec une mémoire vive de 8 Giga octets (Go) et un stockage interne de 128 Go.

Le Huawei Nova 9 SE est équipé d'un système AI Quad Camera de 108MP comprenant une caméra principale de 108MP, un objectif ultra grand angle 8MP, un autre Bokeh 2MP et un objectif macro de 2MP. Il prend également en charge les fonctions Super Night Shot, Low Light Shot et AI Snapshot. L'appareil photo principal est doté d'un grand capteur de 1/1,52 pouce, pour une résolution et une sensibilité à la lumière excellentes, notamment en basse luminosité.

Le Huawei Nova 9 SE a aussi la fonction SuperCharge de 66W, ce qui lui permet de réduire le temps de charge au minimum. Il ne faut que 15 minutes pour charger ce smartphone à 60 % et 36 minutes pour sa charge complète. Certifié par le TÜV Rheinland Safe Fast Charge, le Huawei Nova 9 SE offre aux utilisateurs une expérience de charge rapide et sûre.

Ce nouveau téléphone est doté d'un écran FullView de 6,78 pouces, qui intègre la gamme de couleurs P3, garantissant une expérience visuelle impressionnante avec des images fluides, des couleurs vives et des détails incroyables. Le Huawei Nova 9 SE présente des bords ultrafins d'une épaisseur de 1,05 mm et son corps est ultrafin avec une épaisseur de 7,94 mm. De plus, le module caméra du Huawei Nova Star Orbit Ring offre une réfraction en forme d'étoile, qui accentue le style raffiné de l'appareil.

Ce téléphone possède également de nombreuses fonctionnalités pour des vlogs créatifs. Parmi, on retrouve le Continuous Front/Rear Recording, qui permet de basculer, de manière flexible, entre les caméras avant et arrière pour enregistrer facilement des vidéos sous différentes perspectives, et aussi enregistrer des séquences dans un seul fichier. De même, avec la fonction Dual-View Video, vous pouvez utiliser simultanément les caméras avant et arrière pour enregistrer deux points de vue dans une seule vidéo. Il est possible d'éditer et de monter les vidéos à partir du smartphone avec l'appli PetalClip.

Avec EMUI 12, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience fluide. Grâce à la connexion One Hop Connection via les communications en champ proche (NFC), le Huawei Nova 9 SE peut se coupler avec d'autres appareils Huawei, notamment les Smartwatches ou les hautparleurs Huawei, de manière intuitive et sans effort, par un simple toucher. L'écran peut être projeté ou reflété sans fil sur un HUAWEI Vision, offrant ainsi une vue élargie, parfaite pour les films et les jeux.

À Maurice, le Huawei Nova 9 SE sera disponible en trois coloris, soit Crystal Blue, Pearl White et Midnight Black. La période de précommande a débuté le 22 avril et durera jusqu'au 28 avril. Ce smartphone coûtera Rs 16 999. Avec chaque précommande d'un Huawei Nova 9 SE, un Huawei Band d'une valeur de Rs 1 499 sera offert.