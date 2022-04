Ile Maurice: Manifestations à Barkly │ Jean-François Gowin blessé - "Enn bal inn désann dan so kolonn vertébral"

Les images des récentes échauffourées ayant mis le pays sens dessus dessous sont toujours fraîches dans la mémoire des Mauriciens. Alors que le pays panse ses blessures, que le porte-monnaie est toujours dans un état critique, Jean-François Gowin, lui, est toujours mal en point. Il avait été touché par des "bal fané" lors des affrontements entre policiers et manifestants à Barkly, vendredi soir. Il se retrouve aujourd'hui à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria, à Candos.

Ce père de famille âgé de 28 ans peine à s'en remettre, à la fois physiquement et moralement. Sa belle-sœur, Pascaline Gowin, explique que "enn bann bal-la népli dan so likou. Linn désann dan so kolonn vertébral". Du coup, il devra subir une intervention chirurgicale à La Réunion car l'opération s'avère très délicate. Jean-François Gowin s'alimente à l'aide d'une paille et ne peut parler. Pour communiquer, il utilise du papier et un stylo... Sa famille espère que le gouvernement lui viendra en aide financièrement.

"Selon les médecins, son état de santé est stable pour le moment. Nous avions sollicité l'aide d'un médecin privé, qui est parti le voir une fois, mais depuis, on lui refuse l'accès", poursuit Pascaline Gowin. "Li éna dé bal dan so lékor. Enn dan lamaswar ek enn dan so kolonn vertébral. Enn dokter inn dir nou éna dimounn ki viv avek bal dan lékor, mé nou pa anvi sa. Bizin avoy li La Réunion pou tir sa, parski laba éna dokter spésializé ki travay dan larmé, ki koné kouma fer sa lopérasion-la."