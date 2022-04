Congo-Kinshasa: Redressez !

Peut-on, à ce stade, dire que l'état congolais a failli dans sa mission de créer le bien-être général ? Beaucoup répondront par l'affirmatif. Les difficultés étant énormes, peut-on parler d'un pays au calvaire sans fin ? Difficile de joindre les deux bouts du mois.

Toutes les entreprises du portefeuille de l'Etat se sont transformées en canard boiteux. De la Miba, en passant par l'ex. Onatra, le décor est le même et le constat est amer. La politique générale, la gestion de la respublica de ces trois dernières décennies ont, effectivement, conduit le pays tout droit vers l'abime.

La vie d'un fils du Congo dans sa mère patrie s'est carrément transformée à un pugilat sauvage auquel il est presque devenu impossible de jeter l'éponge. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, les préoccupations demeurent multiples. Ce congolais qui s'échappe des tueries de l'Est, meure de faim à l'ouest du pays. Ce congolais qui s'échappe de la crise économique et sociale au Nord, devient sans-abris au sud. Que faire dans ce cas ? A quel saint se vouer ? Par manque d'une vision, nos richesses ne servent qu'aux étrangers, sous le regard désabusé du peuple congolais. La classe politique d'hier et celle d'aujourd'hui a bel et bien failli. Malgré tout, l'on veut toujours y croire.

L'économie congolaise ne se porte pas bien. Dire le contraire, c'est l'autosatisfaction mal placée qui rappelle sans aucun doute celle d'ancien Premier ministre sous Joseph Kabila qui, à chaque prise avec les médias, ne loupait aucune occasion de vanter, tout haut, l'amélioration du cadre macro-économique alors que les assiettes des congolais manquaient de quoi mettre sous la dent. De la situation sociale en passant par la sécurité et les infrastructures et l'économie, le feu demeure au rouge. Comme si les jours se suivent et se ressemblent.

A en croire un analyste politique avéré, la lecture des choses mise en musique actuellement avec la hausse de prix des produits de première nécessité, du carburant et autres, présagent une hécatombe. L'Etat ne doit pas faillir dans sa mission. Il doit, coûte que coûte, redresser toutes ses entreprises et nommés des gens dignes, honnêtes, soucieux de la relève de la Nation, pour éviter à la République des canards boiteux qui ne produisent rien pour la Nation, sinon alimenter les ventres des individus aptes à l'enrichissement facile au détriment de la masse laborieuse. Il ne faudra pas redresser uniquement les entreprises, il faudra surtout redresser la situation économique dont la pente va vers la catastrophe.