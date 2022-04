Congo-Kinshasa: Députés absentéistes - Assemblée nationale - La plénière adopte la résolution sur la mise en place d'une commission spéciale

Le processus d'invalidation des députés nationaux absentéistes a d'ores et déjà pris la forme. En marge de la plénière du vendredi 22 avril 2022, la Chambre basse du parlement de la République démocratique du Congo a effectivement adopté la résolution sur la mise en place de la commission spéciale et temporaire devant statuer sur les cas des députés nationaux absentéistes.

La mission de cette commission consiste de convoquer des élus concernés afin de présenter leurs moyens de défense, après quoi les décisions seront prises. A en croire le rapport lu par le Rapporteur de l'Assemblée nationale lors de la plénière du vendredi consacrée à la poursuite des travaux sur la loi électorale, l'objectif poursuivi est de faire respecter la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Cette commission sera composée de quinze membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale sur proposition des groupes parlementaires et les non-inscrits. Elle sera assistée des experts de cabinets et de l'administration de l'Assemblée nationale. La commission spéciale et temporaire dispose d'un délai de cinq jours pour réaliser sa mission et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Christophe Mboso, Président de l'Assemblée nationale, à travers sa communication, a tenu à souligner l'opportunité de ce processus d'invalidation à l'auguste assemblée.

"Lors de notre séance du lundi 18 avril 2022, à la suite de la motion de notre collègue Odiane Paulin, l'Assemblée plénière avait opté pour le contrôle et la participation des Honorables députés nationaux aux séances plénières. A cet effet, votre bureau a élaboré un projet de résolution portant création de ladite commission spéciale, conformément au prescrit de l'article 48, alinéa 1 de notre règlement intérieur", a rappelé Christophe Mboso N'kodia Pwanga.

Dans sa motion incidentielle, l'élu d'Isiro avait appelé l'Assemblée nationale à se pencher sur le cas des députés nationaux absentéistes en violation de la constitution et du règlement intérieur. Au regard de cette situation, le député Odiane Paulin avait demandé au bureau de l'Assemblée nationale de faire respecter la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en invalidant les élus concernés par cette situation conformément à l'article 110 de la Constitution et l'article 95.6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

En parlant de la jurisprudence, lors de la précédente législature, toujours est-il qu'à cause de l'absentéisme, l'Assemblée nationale avait procédé à l'invalidation des mandats de Félix Tshisekedi, Eugène Diomi Ndongala, Antipas Mbusa Nyamuisi, Claude Kiringa et de Jean Maweja Muteba. Alexis Mutanda dont le nom figurait sur la liste de députés à invalider pour absentéisme, a été sauvé d'après le rapport de la commission PAJ pour avoir justifié son absence par des raisons de santé.

Dans l'entretemps, d'après les bruits qui courent dans les couloirs ouatés de la Chambre basse du parlement, plusieurs députés nationaux sont exposés à perdre leurs sièges, entre autres, Adolphe Muzito, Papy Nyango, Marie-Ange Mushobekwa, Henri-Mova Sakany, Néhémie Mwilanya, Asani, Balamage, Alfani Masozi, Aubin Minaku, Charles Nawej pour ne citer que ceux-là.