Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 9 morts dans un éboulement de terre à Bukavu

Un éboulement de terre s'est produit dans la commune de Kadutu, à Bukavu le soir du lundi 25 avril et a fait neuf morts et neuf blessés graves. Cinq maisons et trois véhicules ont également été endommagés.

Ce bilan pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures, a indiqué l'autorité urbaine de Bukavu.

Des recherches se poursuivent pour extraire d'éventuels corps qui seraient toujours coincés sous les décombres.

" On suspecte qu'il y aurait d'autres corps sous les décombres. On est en train de fouiller et de dégager les décombres, enterrer les morts, assister les familles sinistrées ", a indiqué Meshach Bilubi, le maire de Bukavu.

Pour lui, la cause de cet éboulement, c'est notamment les mauvaises constructions qui ne tiennent pas compte des normes :

" Les causes sont, d'abord c'est un site impropre. C'est une colline de plus de 70% de pente. Ensuite, il y a les mauvaises constructions. On construit une maison en étage sur un sol qui n'est pas ferme. Il faut aussi reconnaitre que, c'est là où passe la fissure qui a fait écrouler une paroisse des sœurs religieuses à côté du Lycée Wima. Donc, il y a déjà une fissure à cause du mouvement tectonique. On accuse les autorités, mais très souvent ces familles n'ont pas des titres fonciers ", a déploré l'autorité urbaine.