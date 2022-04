Madagascar: Risques industriels - Ambatovy et BNGRC signent une convention

La société Ambatovy annonce un plan d'intervention concernant les risques industriels pouvant être causés par ses activités. Une question de précaution.

C'est dans ce sens qu'elle a conclu une convention de collaboration avec le Bureau national de gestion des risques et des catastro-phes (BNGRC), ce dernier étant justement l'organisme en charge des préventions de tous les risques qui pourraient survenir... en cas de catastrophes naturelles ou même artificielles ou accidentelles.

Ambatovy étant avant tout une société industrielle, les risques en question ne peuvent qu'être industriels.

Ainsi, ladite convention de collaboration qui a été signée le 22 avril dernier par le vice-président en charge du développement durable d'Ambatovy, Philippe Beaulne et le secrétaire exécutif du BNGRC, le Général Elack Olivier Andriakaja, a trait à la préparation et à la réponse aux risques industriels. Elle est établie pour une durée initiale d'une année, et a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les deux parties dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de préparation et de réponse aux risques industriels à travers, entre autres, l'élaboration du Plan Particulier d'Inter-vention (PPI) du District de Moramanga et la mise à jour de celui de la Préfecture de Toamasina, ainsi que la réalisation des exercices de simulation pour les tester. Le renforcement de capacités des acteurs de réponse en risques industriels en matière de gestion des risques et des catastrophes, le renforcement de l'information du public et celui du système d'alerte au niveau communautaire font également partie des objectifs de cette convention de collaboration.

Ambatovy fournira les appuis techniques nécessaires à la bonne réalisation des activités de préparation et de réponse aux risques industriels et apportera, après concertation entre les deux parties, des appuis financiers aux différents frais relatifs à la conduite des activités. De son côté, le BNGRC se chargera, entre autres, avec les partenaires clés de gestion des risques industriels à Madagascar, de la planification opérationnelle conjointe des activités de préparation et de réponse aux risques industriels à Toamasina et Moramanga. Il coordonnera également les processus d'élaboration et de mise à jour de PPI, la réalisation des exercices de simulation, ainsi que le renforcement de capacités des acteurs de réponse aux risques industriels à Toamasina et Moramanga.