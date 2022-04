Gambie: Le journal The Point suivra le procès de Bai Lowe en Allemagne

En vue de veiller à ce que le procès d'un des membres présumés d'une unité d'élite d'assassins Gambiens soit accessible au public Gambien, le journal The Point et l'Université de Göttingen suivront les délibérations du tribunal, ont annoncé les deux institutions le 23 Avril 2022.

Le procès de Bai lowe, un membre présumé de l'unité paramilitaire dénommée 'Les Junglers' mise en place par l'ancien Président Yahya Jammeh, débutera le 25 Avril dans la cité de Celle en Allemagne. C'est le premier procès international pour les violations des droits de l'Homme commises en Gambie durant le règne de l'ancien Président Jammeh.

Les délibérations du procès seront conduites en langue allemande, et ce, sans interprétation ou traduction pour le public. Cela ne permettra aucunement aux personnes non-familières avec la langue allemande de suivre le procès. Le verdict du procès sera rendu en langue allemande. Aucune interprétation officielle dans une langue étrangère ne sera mise à la disposition du public.

En vue de remédier à cette situation, les étudiants de l'Université de Göttingen prendront part aux sessions du tribunal et prendront des notes dans la langue anglaise. Les notes seront donc conservées par TRIAL International et la Commission Internationale de Juristes et utilisées par le journal The Point. Elles seront transmises aux autres organes de presse en vue d'informer les Gambiens sur le déroulement du procès. Le groupe d'étudiants est dirigé par le Professeur Kai Ambos et le Dr Alexander Heinze de l'Institut du Droit et de la Justice Pénale en collaboration avec la cellule de Göttingen de l'Association Européenne des Etudiants du Droit (ELSA).

" Pour avoir un impact significatif, la justice doit non seulement être rendue, mais elle doit être perçue comme telle " a déclaré le Professeur Ambos. " Nous espérons qu'à travers ce processus de supervision et de suivi, les Gambiens en particulier pourront suivre le procès. "

Lowe est inculpé de trois chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les procureurs allemands accusent Bai Lowe d'avoir exercé les fonctions de conducteur pour 'les junglers', impliqués dans la tentative de meurtre de l'avocat Ousman Sillah en 2003 ainsi que dans la perpetration des meurtres de Deyda Hydara, le rédacteur en chef du journal The Point, en 2004 et de Dawda Nyassi, perçu comme étant un opposant politique par l'ancien régime de l'ancien Président Jammeh, en 2006.

Le procès se tiendra jusqu'au début de l'an 2023.

Bai Lowe, qui avait été arrêté par les autorités allemandes en Mars 2021, est le troisième complice présumé de l'ancien Président Jammeh arrêté dans une juridiction étrangère. Les autres suspects sont l'ancien Ministre de l'Intérieur de la Gambie, Ousmane Sonko, qui est l'objet d'une investigation en Suisse depuis 2017 et un autre 'Jungler' du nom de Michael Sang Correa, inculpé en Juin 2020 aux Etats Unis.

"Yahya Jammeh et ses complices sont rattrapés par le long bras de la justice partout dans le monde " a déclaré Mr Reed Brody de la Commission Internationale des Juristes.

" Ce procès pourrait faire la lumière non seulement sur le meurtre de mon père, mais également sur la chaine de commandement allant jusqu'à Yahya Jammeh " a déclaré Mr Baba Hydara, fils de Mr Deyda Hydara et un plaintif dans ce procès, et présentement directeur général du journal The Point. " Nous tenons à ce que les citoyens Gambiens soient informés du déroulement de ce procès. Nous voulons également que ce procès puisse servir d'inspiration pour le lancement de poursuites judiciaires en Gambie contre les auteurs de violations de droits de l'Homme. "

