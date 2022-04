Togo: La bienveillance comme vertu

Tout au long de la campagne présidentielle française, et plus particulièrement le soir du second tour, dans son allocution, le président Emmanuel Macron parlait de bienveillance avec insistance.

Bienveillance comme vertu, c'est-à-dire cette affection qui porte à désirer le bonheur de son prochain, et plus encore cette disposition généreuse à l'égard de l'humanité surtout si l'on tient compte des difficultés liées à la condition humaine, et que là, incontestablement, la bienveillance est vue comme un enjeu de justice sociale, une qualité dans la méthode de gouvernance.

Qu'il me soit permis de m'y arrêter un instant et de la projeter dans une autre réalité : le contexte politique togolais, plus exactement, puisque d'évidentes similitudes m'y poussent, de l'amorcer à l'inspiration qui commande l'apensement, la conception générale de la politique économique et sociale du premier citoyen de l'État, le président Faure Gnassingbé.

Pour lui, me semble-t-il, cette bienveillance se mesure d'abord à son attitude, à son état d'esprit, à sa parole sobre, uniforme, avec les gradations de nuances et de ton que prend l'humilité qui a formé son être, mais elle est surtout cette bienveillance présente à travers ses actions. Elle le caractérise, le façonne au point qu'elle s'infiltre dans la disposition et la précision du fond de son pouvoir, dans ses délibérations et dans sa façon de gouverner où cette politique de justice sociale la plus obstinément studieuse des questions vitales, réparatrice d'injustices et reconstructrice d'espérances est à porter à un état d'esprit résolument social.