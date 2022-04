Sénégal: BRVM - La balance des variations des valeurs ressort négative à la fin de la semaine du 22 avril 2022.

La balance des variations à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est ressortie négative avec 18 valeurs en hausse contre 22 valeurs en baissé, au terme de la semaine du 18 au 22 avril 2022, selon La Revue Hebdomadaire des Marches, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities. Le titre Nestlé Côte d'Ivoire occupe la première place du Top 5 de cette semaine avec une progression de 27,53%, SICOR Côte d'Ivoire se positionne à la seconde place du classement avec une variation de 12,90%>>, ajoute la Revue. A la troisième, quatrième et cinquième place du Top, il y a les titres SUCRIVOIRE, SMB Côte d'Ivoire et FILTISAC Côte d'Ivoire qui ont respectivement progressé de 9,42% ; 8,04% et 7,09%.

Le titre SAFCA Côte d'Ivoire s'est positionné en tête du flop de la semaine sous revue avec une baisse de 7,34%. <>, précise Impaxis Securities. À la troisième, quatrième et cinquième place du flop se trouvent les titres SITAB, BICICI et TRACTAFRIC qui ont enregistré respectivement une baisse de 5,59% ; 5,51% et 4,26%. Selon toujours la Revue de Impaxis Securities, au terme de la séance de bourse de la semaine du 18 au 22 avril, le marché a enregistré un volume d'affaires de 3 279 373 486 FCFA pour un volume de 1 600 384 titres transigés. Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de +0,37% et s'affiche à 6 612 849 493 249 FCFA à l'issue de cette semaine. Sur cette même période, le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a enregistré un volume d'affaires de 1 543 millions FCFA pour un volume de 151 602 titres échangés. Selon Impaxis Securities, les transactions du marché ont porté principalement sur trois titres obligataires : TPCI 5,75% 2019 - 2026, FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028 et TPCI 5,90 % 2022-2037. <>, souligne Impaxis Securities qui ajoute que ces titres enregistrent respectivement 66,10%, 18,20% et 12,97% de la valeur des transactions.

Le top 3 des titres transigés enregistre un volume d'affaires de 1 501 millions FCFA:

Après la séance de bourse du vendredi 22 avril 2022, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une baisse de +2,05% et s'établit ainsi à 7 745 216 493 467 FCFA. Concernant les indices, l'indice BRVM Composite a conservé ses couleurs et progresse légèrement de 0,37% à 219,68 points après une hausse de 0,44% la semaine dernière. La Revue de Impaxis signale que les indices BRVM industrie (5,23%), BRVM autres secteurs (2,55%), BRVM agriculture (1,99%) et BRVM services publics (0,85%), ont clôturé dans le vert. Cependant les indices BRVM distribution (-2,09%) et BRVM finances (-0,81%), ont clôturé dans le rouge. L'indice BRVM 10 a progressé de 0,41% à 168,31 points durant la période sous revue, entrainé essentiellement par la hausse des valeurs des titres Société Générale Côte d'Ivoire (+1,45%), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (+1,02%) et Sonatel (+0,6%). Au terme de la semaine, les adjudications du marché des titres publics ont porté sur l'Etat de Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal qui ont retenu respectivement après adjudications 76,99 milliards FCFA, 38,5 milliards FCFA et 60,5 milliards FCFA.