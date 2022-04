Afrique: Financement de l'habitat en Afrique - Shelter-Afrique lève ₦46 milliards sur le marché des capitaux du Nigeria

Shelter-Afrique, l'institution panafricaine de financement du développement exclusivement dédiée au financement de l'habitat en Afrique, annonce l'achèvement réussi de sa première émission d'obligations non garanties de premier rang à taux fixe de série 1 d'un montant de ₦46 milliards (110,7 millions de dollars EU) sur le marché des capitaux du Nigeria dans le cadre de son programme d'émission d'obligations d'un montant de ₦200 milliards (481,3 millions de dollars EU).

L'émission d'obligations en deux tranches a été sursouscrite à 60,7 %, le livre d'ordres atteignant un sommet de ₦64,3 milliards (154,6 millions de dollars EU), ce qui a permis à Shelter-Afrique d'exercer l'option de la " chaussure verte " et de lever ₦6 milliards (14,4 millions de dollars EU) de plus que le plan initial de ₦40 milliards (96,3 millions de dollars EU).

Grâce à la note AA de la société GCR Ratings et à la note A+ d la société d'Agusto & Co, l'émission d'obligations a attiré la participation d'un large éventail d'investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des banques et des compagnies d'assurance. Le taux de sursouscription démontre la confiance des investisseurs dans le mandat de Shelter-Afrique, qui est de permettre le développement du logement en Afrique, ainsi que la solidité de l'équipe de gestion, de la stratégie commerciale et du profil de crédit de l'institution.

Le prix des obligations de la tranche A à 5 ans a été fixé à 13,00 % et celui des obligations de la tranche B à 7 ans à 13,25 %. Les échéances des obligations sont alignées sur la stratégie de financement du logement et les plans à long terme de l'institution au Nigeria. Shelter-Afrique utilisera le produit des obligations pour financer le développement de logements de masse par des promoteurs immobiliers de niveau 1, et pour fournir des lignes de crédit.

La société FDSH Capital Limited a agi en tant que Société émettrice de plomb tandis que les sociétés ARM Securities Limited, FCMB Capital Markets Limited et United Capital PLC ont agi en tant que Maisons d'émission communes pour l'émission d'obligations. Les autres parties professionnelles comprennent Aluko & Oyebode et Banwo & Ighodalo qui ont agi en tant qu'avocats de l'émission/émetteur et avocats du fiduciaire respectivement. Ls sociétés, United Capital Trustees Limited et CardinalStone Registrars Limited ont agi respectivement en tant que fiduciaire et registraire. Les banques réceptrices sont FSDH Merchant Bank Limited, Stanbic IBTC PLC et United Bank for Africa PLC.

Annonçant le résultat, le Directeur Général par intérim de Shelter-Afrique, Kingsley Muwowo, a déclaré : "C'est la première fois que Shelter-Afrique exploite le marché des capitaux de la dette nigériane et la réception positive du marché est une indication claire de la confiance des investisseurs dans notre proposition de valeur à long terme pour le marché du logement nigérian. Nous tenons à assurer nos investisseurs que nous ferons bon usage du produit de l'émission d'obligations, ce qui garantira la création de plus de valeur pour eux. "

M. Muwowo a déclaré que l'émission d'obligations libellées en Naira reflète la volonté de l'organisation de se concentrer sur des solutions de financement sur mesure et à long terme pour la fourniture de logements abordables et adéquats au Nigeria et en Afrique. Il a également noté que la volatilité des régimes de change dans la plupart des pays membres est l'un des principaux défis du financement de logements abordables et décents en Afrique.

Il explique en outre qu'"en raison des fluctuations constantes des devises, il est difficile pour ceux qui empruntent en devises étrangères d'honorer leurs prêts en raison des risques d'exposition au change. Grâce à cette émission d'obligations, les promoteurs et les prêteurs hypothécaires primaires du Nigeria pourront accéder à des financements en naira, réduisant ainsi ces risques ".

S'exprimant lors de la cérémonie de signature qui s'est tenue à Lagos, au Nigeria, le Directeur Général de la société FSDH Capital Limited, M. Tolu Osinibi, a déclaré : "la société FSDH Capital est heureux d'avoir conseillé Shelter-Afrique pour sa première émission d'obligations sur le marché des capitaux du Nigeria. Shelter-Afrique continue à jouer un rôle central dans le développement de logement à travers l'Afrique et le succès de l'émission d'obligation encouragera d'autres institutions financières supranationales à exploiter le marché de capitaux de dette du Nigéria pour leurs besoins de financement de Naira. Nous remercions la communauté des investisseurs pour son soutien à l'émission d'obligations. Nous remercions également le Conseil d'Administration et la Direction de Shelter-Afrique de nous avoir fait confiance pour cette transaction importante, ainsi que pour leur engagement et leur dévouement tout au long du processus."