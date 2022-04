Algérie/Cameroun: Tony Chapron - "Belmadi est un médiocre"

L'entraineur algérien Belmadi n'a toujours pas digéré l'élimination dans les dernières secondes du match lors des barrages du Mondial 2022 face au Cameroun. Et cette posture commence à irriter plus d'un. A cet effet, Tony Chapron, ancien arbitre international français a tenu des propos très durs envers le coach algérien. C'était dans la soirée du lundi 25 avril 2022 lors de l'émission "Late Football Club" sur les antennes de Canal Plus. "Les vainqueurs trouvent des solutions, les médiocres trouvent des excuses et Belmadi est un médiocre". Ces propos sont de l'ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron.

En effet lundi dernier lors de l'émission "Late Football Club" dans laquelle il est désormais consultant, Tony Chapron n'a pas été tendre avec le sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Il l'a trouvé mauvais perdant. Pour lui, les algériens doivent s'en prendre à eux-mêmes avant de crier au scandale. Puisqu'ils avaient l'avantage jusqu'à la dernière minute et ont loupé la qualification par manque de concentration. Ils doivent donc s'en tenir au résultat final du match. Rappelons que dimanche dernier dans une interview à la télévision algérienne Djamel Belmadi avait asséné : "on ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j'ai vu cet arbitre assis au salon de l'aéroport le lendemain prendre un café comme si de rien n'était. J'ai pris l'avion, je l'ai vu en Turquie pour lui dire ce que je pensais ".

Le Cameroun a aussi réagi:

La Fédération camerounaise de football fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par Monsieur Djamel Belmadi, l'entraîneur-sélectionneur des Fennecs d'Algérie, comme suite au match comptant pour les barrages Zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022 (... ) Le Cameroun se réserve le droit de porter l'affaire, dans les prochains jours, devant la Commission d'éthique de la Fifa. La Fécafoot conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football. Elle regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l'agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022, a pondu lundi dernier dans un communiqué la FECAFOOT.