Afrique: Match amical - Le Sénégal pourrait affronter le Brésil en juin à Dakar

Verra-t-on à nouveau un Sadio Mané opposé à Neymar dans un match de football pour préparer le mondial 2022 au Qatar ? Réponse dans quelques semaines si les fédéraux sénégalais valident la rencontre amicale entre le Sénégal et le Brésil.

A l'image des autres sélections africaines qualifiées pour le Mondial 2022, au Qatar en novembre prochain, la Fédération sénégalaise de football s'active pour trouver des matchs amicaux à l'Equipe nationale. Une volonté d'ailleurs affichée par le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor. " Avec le Dtn (Mayacine Mar) et le coach (Aliou Cissé), nous cherchons à profiter de ces dates. C'est sûr, en juin, on aura un match ", a promis Me Senghor. Un vœu qui est sur le point de se réaliser. En effet, Le Quotidien a appris que l'instance fédérale est sur le point de signer pour un match amical pour la période calée entre "le 11 et le 13 juin" prochain. Un match prévu au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio et qui tombe juste après le déplacement de Kigali du 7 juin. Un choix de jouer à domicile qui s'explique par le souhait des champions d'Afrique et des Fédéraux qui veulent récompenser à nouveau le public sénégalais suite à son soutien retentissant lors du barrage retour contre l'Egypte. Une occasion aussi pour la bande à Sadio Mané de retrouver ce nouveau temple du football sénégalais, apprécié partout sur le continent.

Justement sur le choix de jouer à domicile, une source avance : " Il était important de discuter avec un adversaire qui accepte de venir jouer au Sénégal. On n'a pas voulu jouer à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à évoluer par moments à domicile, devant notre public qui mérite cela et face à de grandes nations du football. Surtout qu'on a aujourd'hui un stade moderne qui fait la fierté de toute l'Afrique. " Bien avant cela, les Lions vont entamer les qualifications de la CAN 2023 par la réception du Bénin, le 3, et le déplacement au Rwanda, le 7, pour le compte du groupe L, qui est complété par le Mozambique. Le Quotidien rapporte que le Brésil figure parmi les pays ciblés, des contacts ont été noués en ce sens. En plus du Brésil, la Fédération sénégalaise de football (FSF) est en train de démarcher la Colombie, le Chili et le Paraguay. Pour rappel, ces profils d'équipe permettent au Sénégal de se familiariser avec le jeu de l'Équateur, l'équipe sud-américaine de son groupe au Mondial où figurent également le Qatar et les Pays-Bas.