Burkina Faso: Littérature - Le frère Pierre Ouattara signe " La fraternité, chemin d'espérance "

Déjà auteur de plusieurs ouvrages, le lassalien frère Pierre Saïdou Ouattara vient de signer un nouveau chef d'œuvre intitulé " La fraternité, chemin d'espérance ", paru aux éditions St-Augustin Afrique. Lors de la dédicace dans l'après-midi du 13 avril 2022 à Ouagadougou, le religieux écrivain a expliqué comment l'éducation peut être source de salut à la fois du peuple et de la personne, tout l'objet de ce livre de 301 pages préfacé par l'abbé Modeste Somé de L'UCAO-Cotonou.

" L'œuvre qui est aujourd'hui dédicacée est la septième qu'il signe depuis 2006. En moyenne, il sort un livre presque tous les deux ans. C'est un auteur prolixe." Du frère Pierre Saïdou Ouattara, c'est ce qu'a avouél'abbé Jean-Baptiste Sanon à l'entame de la présentation de La fraternité, chemin d'espérance. Un auteur prolixe ayant à son actif des écrits de bonne facture qui suscitent toujours l'intérêt du public. En témoigne le parterre de participants à la dédicace, en majorité des élèves, qui n'ont rien voulu rater de la cérémonie de dédicace.

Assurément, le frère Ouattara a fait de l'éducation son sujet de prédilection. Car à l'instar des six précédents ouvrages, le septième fait la part belle à l'aspect éducatif. " Ne vous fiez surtout pas qu'au titre pour vous en persuader ", a semblé dire le présentateur, attirant plutôt l'attention sur le sous-titre : " L'éducation, œuvre de salut à la fois du peuple et de la personne ". Pour le présentateur, l'abbé Jean-Baptiste Sanon, il faut retenir comme objet du livre " l'éducation à la fraternité ".

Tout au long des 301 pages, le frère Pierre Saïdou Ouattara répond à des questions d'actualité en lien avec l'éducation, la personne humaine et bien évidemment la fraternité, dans un monde en pleine mutation et qui relègue au second rang un certain nombre de valeurs. Tout en exposant les défis de l'heure, l'auteur ne manque pas d'indiquer la voie qui lui semble idéale pour le " salut à la fois du peuple et de la personne ". Il énonce, par exemple, que " toute éducation doit conduire à l'auto-éducation qui, elle, passe nécessairement par la lecture ". Il avance que " le rôle de l'éducation est d'aider à tisser les liens sociaux, amener l'Homme à s'investir au service de son prochain comme si celui-ci représente toute l'humanité ". Et c'est bien là tout l'enjeu de la fraternité, estime l'abbé Jean-Baptiste Sanon.

Le parrain de la cérémonie de dédicace, Brahima Abraham Tou, s'est réjoui de voir la littérature burkinabè s'enrichir d'une œuvre qui traite de l'éducation dans toute sa complexité. Modeste dans le parler, l'auteur, lui, voit en ce nouvel ouvrage une continuité du jeu de son rôle d'éducateur, de frère lassalien. C'est à peu près le sens de cet aveu de l'abbé Sanon : " Chaque livre qu'il écrit témoigne le souci qu'il porte d'éduquer la personne humaine dans toutes ses dimensions et d'en faire un citoyen du monde à partir d'une communauté."

Educateur, le frère Ouattara l'est depuis plusieurs dizaines d'années. Frère des écoles chrétiennes depuis 1978, celui qui a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie en 2013 a occupé des fonctions diverses dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui conseiller général de l'institut des frères des écoles chrétiennes, il fut directeur du collège St-Jean-Baptiste de la Salle et a longtemps présidé l'Union des établissements scolaires catholiques du Burkina. Son engagement et ses six précédents ouvrages, dont La culture de l'amabilité, comment penser autrement l'éducation en Afrique, paru en 2010, lui ont valu des distinctions. En effet, le frère Pierre Saïdou Ouattara a été décoré des Palmes académiques en 2017 et fait Chevalier de l'ordre du mérite burkinabè en 2019. Le livre " La fraternité, chemin d'espérance " est disponible dans les librairies au prix de 6 000 F CFA.