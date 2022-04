Ethiopie: Une ferme communautaire pour redonner espoir aux familles et aux enfants

Addis Abeba — La sécheresse et la hausse des prix provoquent des problèmes sanitaires dus au manque de nourriture dans la population éthiopienne et 70% des familles de la ville d'Emdibir ne parviennent pas à mettre de la nourriture sur la table : de la conscience de ces difficultés naît l'appel de " Catholic Mission ", Direction nationale des Œuvres Pontificales Missionnaires en Australie, qui entend contribuer à la création d'une ferme communautaire dans le centre de l'Ethiopie.

" L'Église et la communauté d'Emdibir ont collaboré à la planification d'un centre d'élevage de chèvres, pour atteindre les familles qui ont un besoin désespéré de nourriture ", explique dans une note envoyée à Fides le père Brian Lucas, directeur de la " Mission catholique ".

Le centre d'élevage de chèvres sera une extension de la ferme Deberety à Embidir, qui a été ouverte pour la première fois par le curé local, le père Habtesilassie Antuan, en 2018. Connu sous le nom de Père Habte, il a lui-même grandi à Emdibir, faisant l'expérience de l'agriculture de subsistance. La ferme cultive des produits tels que l'ensète, un fruit robuste ressemblant à une banane, des avocats et du café. Mais la production actuelle de la ferme n'est tout simplement pas suffisante pour faire vivre le village.

Pour toucher davantage de familles, Don Habte et la communauté veulent étendre la ferme pour y inclure un centre d'élevage de chèvres et de production de lait. "De nombreux agriculteurs ne savent pas que le lait de chèvre est disponible. Deuxièmement, il y a beaucoup d'enfants souffrant de malnutrition. La plupart des aliments viennent d'ici. L'ensète est un hydrate de carbone. Ce n'est pas de la nourriture pour bébé. Plus nutritif et plus pratique que le lait de vache, le lait de chèvre peut contribuer à fournir une source d'alimentation saine, qui peut également être transformée en aliments de base tels que le fromage et le beurre. En plus des familles d'Emdibir, le lait sera fourni aux dispensaires locaux pour des programmes nutritionnels. L'excédent de lait produit sera vendu à d'autres régions. "Répondre aux besoins de notre prochain est au cœur de la mission et cette ferme peut apporter de l'espoir à de nombreuses familles dans le besoin", conclut le père Lucas.