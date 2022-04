Gabon: Ali Bongo Ondimba attendu au Vatican

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba effectuera une visite de travail de 72 heures au Vatican, dans le cadre de la redynamisation des liens d'amitié et de coopération entre la République Gabonaise et l'Etat de la Cité du Vatican.

Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, devrait s'entretenir en tête-à- tête avec Sa Sainteté le Pape François, conformément au protocole du Vatican ; occasion pour le Chef de l'Etat et le Saint-Père, de se féliciter de l'excellence des relations qui unissent le Gabon et le Vatican.

Cet entretien devrait également leur permettre d'une part, d'examiner les sujets d'intérêt commun, notamment la volonté du Chef de l'Etat d'accueillir dans notre pays une Nonciature de plein exercice dans un futur proche. A cet égard, le Gabon se réjouit d'ores et déjà de la désignation du nouveau Nonce apostolique, dont l'agrément sera donné tout prochainement par les autorités gabonaises, et d'autre part de réactiver la Commission Mixte de Suivi de l'Accord-Cadre entre le Gabon et le Vatican, signé à Libreville, le 12 décembre 1997.

Pour mémoire, cette visite constitue la 4ème du Président Ali Bongo Ondimba au Vatican, après celle du 10 décembre 2009, où il s'était entretenu avec Sa Sainteté le Pape Benoît XVI ; sa participation aux côtés d'autres chefs d'État et de Gouvernement, à la messe inaugurale du Pape François, ainsi qu'à la messe de canonisation des Papes Jean XXIII et Jean-Paul II, célébrées respectivement le 19 mars 2013 et le 27 avril 2014, à la place Saint-Pierre de Rome.