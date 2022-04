Afrique: Dakar abrite une conférence annuelle sur le capital-investissement et le capital-risque

Dakar — La 18ème conférence annuelle de l'Association africaine du capital-investissement et du capital-risque (AVCA), s'est ouverte mardi à Dakar, en présence de sa présidente, Abi Mustapha-Madukaor et du ministre sénégalais de l'Economie, du plan et de la Coopération, Amadou Hott, a constaté l'APS.

"Résurgence, résilience et résultats : le capital privé en Afrique à la croisée des chemins", est le thème de cette conférence qui réunit entre 500 et 700 participants. La co-fondatrice et Directrice générale de Alithéa Capital, Tokumboh Ishmael et Papa Ndiaye, PDG de AFIG Founds prennent part à cette rencontre. Il est prévu durant ces cinq jours des panels et des conférences qui seront animés par des professionnels évoluant dans le secteur du capital-investissement. Le ministre de l'Economie, du plan et de la Coopération a expliqué la tenue de la conférence de l'AVCA à Dakar par "la stabilité, la situation géographique du Sénégal et tout le travail que fait le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires et des réformes". Le Sénégal est un pays attractif pour les investissements en capital, "mais aussi pour les sociétés d'investissement en capital et leurs professionnels", a lancé Amadou Hott à l'endroit des participants.

L'idée, c'est non seulement d'attirer du capital pour les Petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises, les projets publics/privés, mais aussi d'attirer les professionnels d'industries pour qu'ils soient basés au Sénégal avec leurs familles, a-t-il dit. "Nous voulons leur permettre de travailler à partir du Sénégal, où ils peuvent rayonner un peu partout en Afrique. Ils pourront aussi bénéficier des infrastructures de transport, le Train express régional (TER), le Bus rapide transit (BRT) et Air Sénégal qui pourra transporter tous ces professionnels qui voyagent beaucoup", a-t-il fait valoir. Il a signalé que ces travailleurs gèrent des milliards, dès fois même des milliers de milliards de dollars pour certains. "C'était important de leur donner un message d'espoir et de leur dire que le Sénégal est prêt à les accueillir avec leurs entreprises", a-t-il ajouté.