Afrique: Un ciel ensoleillé au Nord et Sud-est et dégagé ailleurs (ANACIM)

Dakar — Le ciel restera ensoleillé dans les régions Nord et Sud-est et dégagé sur le reste du pays durant les prochaines 72 heures, a annoncé mardi, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Durant les prochaines 72 heures, un ciel ensoleillé prévaudra dans les régions Nord et Sud-est du pays. Toutefois, sur le reste du pays, le ciel sera dégagé", indique l'ANACIM dans son bulletin de prévision météo transmis à l'APS. Les prévisionnistes annoncent qu'au courant des 24 heures, les températures seront légèrement à la baisse, puis augmentent progressivement durant tout le reste de l'échéance. Cependant, signalent-ils, la chaleur reste toujours présente dans les zones Est, Centre et Sud du territoire, où le thermomètre affichera des valeurs de 42 à 45°C. Par contre, dans la zone côtière, un temps clément est attendu, selon eux. La fraîcheur nocturne et matinale restera légèrement sensible dans la zone côtière, renseignent-ils, ajoutant que les visibilités seront globalement bonnes. L'ANACIM indique que les vents seront de secteur Nord à Nord-ouest, d'intensité faible à modérée devenant assez forte sur le littoral.