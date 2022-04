Ile Maurice: Manifestations - Bruneau Laurette ne regrette pas son absence

L'absence de l'activiste sur le terrain n'est pas passée inaperçue. Il nous répond des Seychelles, où il travaille, pour gagner son pain. Il s'est aussi manifesté sur sa page Facebook.

"Quand je suis à Maurice, dans toutes les mobilisations, nous dit Bruneau Laurette, amusé, on me demande constamment "Bruneau, tu ne travailles pas toi ?" Et lorsque je travaille, on me demande où je suis." Il a obtenu un contrat des autorités seychelloises pour initier les gardiens de prison aux techniques d'auto défense non armée.

Cela tombe bien. Est-il souhaitable que les forces de l'ordre aient recours à cette technique défensive plutôt qu'aux balles réelles ? "Face à la population, qui n'est pas armée, je me demande pour quelle raison la police a-t-elle utilisé des balles réelles. Les agents ne sontils pas supposés avoir un bouclier chacun pour se protéger contre les jets de pierre ou de canettes vides ?" Pour lui, l'usage d'armes à feu est disproportionné face aux jeunes qui lancent des pierres ou mettent le feu aux pneus.

Il a demandé au commissaire de police si c'est lui ou le Premier ministre (PM) - également ministre de l'Intérieur - qui a ordonné l'usage d'armes, même à chevrotines. "Cette munition que l'on appelle 'balle fanée' est composée de grains de plomb qui mesurent quand même 5 à 8 mm. Un projectile peut en contenir 28, qui peuvent faire beaucoup de dégâts sur une personne atteinte, même la tuer si le tir est dirigé vers les parties sensibles." Pourquoi le policier a-t-il visé le cou de François Gowin ? "Soit il ne savait pas viser, soit il se foutait complètement de tuer."

Bruneau Laurette regrette les propos du PM à son arrivée au pays. "Il s'est solidarisé avec la police, qui le lui rend bien, d'ailleurs, en faisant même plus qu'il n'en faut." Les propos de Pravind Jugnauth annoncent la couleur. "Il veut diviser la population pour mieux régner, même si c'est au prix de troubles graves."

En revanche, l'activiste et politicien ne regrette pas son absence du pays pendant ces tensions. "Si j'étais à Maurice et même si j'avais aidé à ramener le calme, on m'aurait accusé de verser de l'huile sur le feu. On mettrait tous les incidents sur mon dos." Pourtant, rappelle-t-il, "j'ai organisé avec des amis deux manifestations monstres qui n'ont pas dérapé".

Bruneau Laurette rentre au pays le 9 mai. Et compte soutenir toutes les démarches pour "faire entendre raison au gouvernement". Alors que Pravind Jugnauth, lui, veut faire entendre raison à ses opposants.