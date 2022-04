Congo-Brazzaville: Gospel - Sandra Mbuyi demeure ambassadrice de Maajabu

L'interprète d'Ozali elonga l'a dit dans un live réalisé la nuit du 22 avril, affirmant qu'elle continue d'assumer ses fonctions au sein du label chrétien ébranlé au mois de mars par un scandale qui a conduit à la démission de l'un de ses ambassadeurs, en l'occurrence le chantre-pasteur Mike Kalambay.

Sandra Mbuyi a fixé l'opinion sur son statut personnel d'ambassadrice de Maajabu, à la suite du scandale qui l'a éclaboussé et causé la démission de Mike Kalambay au mois de mars dernier. Dans un direct sur YouTube adressé aux mélomanes chrétiens et autres inconditionnels du télé-crochet Maajabu Talent, dans ce live réalisé la nuit de vendredi, elle a dit avoir reçu " beaucoup de questions " de la part de plusieurs personnes inquiètes de son silence. Elle y a répondu, sans équivoque, affirmant que : " Maman Sandra est à Majaabu, Maman Sandra est Maajabu, Maman Sandra est toujours ambassadrice de Majaabu ". Elle a enchaîné avec cette recommandation : " Soyez en paix, continuez à prier. La prière est une arme puissante. Quand les choses semblent ne pas aller, il faudrait fléchir les genoux et prier. Le Seigneur que nous prions est un Dieu qui ne ment jamais ".

Après cette éclaircie, Sandra Mbuyi a également défendu le label sur lequel un certain discrédit commençait à planer. Répondant aux rumeurs remettant en cause sa chrétienté, elle a dit : " Majaabu est une œuvre de Dieu, nous sommes en train de servir Dieu. Si elle n'existait pas, je n'aurais peut-être pas connu Shekinah Mpiana, Alain Paluku, Pascal Mitonga, tous mes frères et sœurs qui ont, d'une manière ou d'une autre bénéficié de notre expérience, notre savoir et du Dieu que nous servons. La main d'un homme ne peut pas le faire ". Et d'ajouter : " Quand un homme de Dieu a accompli l'œuvre du Seigneur et que l'on octroie cette œuvre au diable, on blasphème contre le Saint-Esprit ". Appuyant son propos sur les Écritures, elle a affirmé : " Jésus l'a dit, lorsque l'on disait qu'il chassait les mauvais esprits par Belzébul : "Tout péché sera pardonné mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne le sera pas" ". Elle a renchéri à l'intention des mélomanes se référant encore aux Écritures : " Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ne soit pas là où ils sont, sors de là ".

Prier

Par ailleurs, Sandra Mbuyi a dit avoir jugé opportun de partager sa conviction au sujet de la crise qui traverse la communauté chrétienne, ces dernières années. " Je fais ce live, parce que je sens que des esprits très méchants, plus méchants que ceux que nous avions connus, comme nous n'en avions jamais connu avant. Des esprits qui ont le pouvoir de ternir, pervertir tout ce qui peut rendre gloire à Dieu ", a-t-elle dit. Pour ce faire, elle a fait cette instante requête : " Continuez à prier pour vos soldats, nous sommes dans l'armée du Seigneur, notre chef d'armée, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Les balles peuvent venir de partout, mais quand quelqu'un est frappé, prions, prions, frères et sœurs ". Elle a exhorté au final " à prier, afin que ce qui divise ne soit plus ".

Après le départ volontaire de Mike Kalambay compté au départ parmi les quatre ambassadeurs, Sandra Mbuyi forme à présent, avec Deborah Lukalu et Rosny Kayiba, le trio des ambassadrices du label Maajabu.