Congo-Brazzaville: Salon du livre de Genève - La 31e édition s'ouvre en mai

Pour sa nouvelle édition à Genève, au cœur de la vieille ville, un nouvel espace central accueillera animations, rencontres, siestes dessinées et dédicaces, du 18 au 22 mai.

Le salon du livre en ville investit la promenade de la Treille pour y installer son lieu central. C'est dans la vieille ville de Genève, sur la promenade de la Treille, étendue à une vingtaine de lieux, que battra le cœur cette nouvelle édition.

Une programmation en continu, de 11h à 19h, du 18 au 22 mai, permettra de vivre au rythme des rencontres, débats en lien avec l'actualité et dédicaces de la centaine d'auteurs de fiction, de littérature africaine, de littérature jeunesse et de bande dessinée ayant confirmé leur participation.

Autour de Laurent Gaudé, invité d'honneur de cette édition, citons les écrivains africains tels que Nétenon Noël Ndjekery, Yvette Balana, Ken Bugul, Osvalde Lewat ou Sami Tchak.

En mai, les livres se feront donc entendre autant qu'ils se laisseront lire. Une librairie y proposera également les ouvrages des auteurs invités, ainsi qu'une sélection des publications des éditeurs du Cercle de la librairie. À découvrir à l'horizontale exclusivement, les siestes dessinées proposent six projections de performances dessinées, réalisées par les plus grands auteurs de bandes dessinées suisses. Un moment de repos immersif, en dessin et en musique. Ambiance intimiste ou format d'envergure, ce forum dédié aux livres et à leurs acteurs donnera à écouter, à voir et à vivre.

Cet espace convivial et polymorphe accueillera également la remise du Prix Kourouma et proposera une offre culturelle réinventée, promettent les organisateurs. Bref, à en croire leur détermination, un lieu incontournable à découvrir et à fréquenter sans modération !