Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - Le match AC Léopards-AS Otohô aux allures d'une finale

L'AS Otohô, le leader du championnat, se déplace ce mercredi à Dolisie, dans le département du Niari, pour affronter son dauphin l'AC Léopards, en match remis de la 15e journée.

L'issue de la Ligue 1 congolaise se joue peut-être sur la rencontre qui oppose ce 27 avril le leader à son dauphin. La victoire de l'AS Otohô creusera l'écart avec l'As Léopars puis mettra définitivement un terme au suspense. Mais en cas de sa défaite, les Fauves du Niari reviendront à un point de la première place et relanceront leurs chances de croire encore au titre. Les deux formations ont connu des fortunes diverses lors de la 21e journée. Après avoir retrouvé sa place de leader, le 20 avril, grâce à sa victoire face aux Diables noirs, l' AS Otohô n'a pas fait de détails face à l'AS Cheminots, en match comptant pour la 21e journée.

L'équipe championne du Congo (47 points) a écrasé le club ponténégrin (3-0), simplifiant la tache, grâce à un autogoal à la 8e mn. En seconde période, Sakandé et Mohendiki, respectivement à la 49e et la 62e mn, ont donné plus d'ampleur à cette victoire qui permet au leader de creuser l'écart qui le séparait avec son poursuivant immédiat. Il est passé d'un à quatre points, avant le choc de ce 27 avril, au stade Paul-Sayal- Moukila à Dolisie, dans le cadre du match en retard de la 15e journée.

Pour sa part, l'Athlétic club Léopards de Dolisie (43 points) avait fait la plus mauvaise opération de la journée, en concédant sa première défaite de la saison, le 22 avril au stade Alphonse-Massamba-Débat, face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) (0-2). Sa défaite relance le suspense dans la course pour la deuxième place qualificative à la Coupe africaine de la Confédération. Les Diables noirs (40 points) se sont relancés en battant le FC Nathalys sur un score étriqué d'un but à zéro. Ils reviennent provisoirement à trois longueurs de l'AC Léopards.

La JST (34 points) a pris la quatrième place, après son exploit face aux Léopards. L'Etoile du Congo (31 points) a enchaîné en battant Patronage Sainte-Anne (3-2). Le Club athlétique renaissance aiglons a courbé l'échine face à V Club Mokanda (1-2). Le FC Kondzo (30 points) a écrasé Nico-Nicoyé (4-0). Le 25 avril, en clôture de cette journée, l'Interclub a pris le meilleur sur AS BNG (3-0).