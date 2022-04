Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Eddie Malanda n'exclut pas de se présenter dans la Likouala

Répondant à une question de la presse le 23 avril, le président de l'association " Nouvelle Likouala émergente " n'a pas exclu la possibilité de se présenter aux prochaines élections législatives dans l'une des circonscriptions électorales du département de la Likouala.

" Concernant les échéances politiques qui arrivent, ce n'est pas à moi de décider, nous travaillons au profit de la population, si elle pense qu'un jour, nous pouvons aller la représenter à l'hémicycle, nous serons disposés, nous ne dirons pas non. Mais, tout dépendra de la population, parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de lui imposer quoi que ce soit. Nous continuerons toujours à œuvrer et à travailler aux côtés de la population ", a répondu Eddie Sergio Malanda, sans donner plus de précisions.

La "Nouvelle Likouala émergente" a créé, il y a à peine quelques années, une sorte de symbiose avec la population du département éponyme, l'un des plus enclavés du Congo. La candidature du président de cette association aux élections législatives de juillet prochain pourrait entretenir cette cohésion avec les citoyens. " La population aujourd'hui a compris et elle nous fait confiance, parce que quand nous décidons de faire quelque chose, nous allons jusqu'au bout. Comme vous le savez, partout où nous passons, la population qui voit des actions concrètes ne peut qu'être liée à nous. Nous soutenons la politique sociale et du développement du président de la République et de son gouvernement. Nous sommes devenus comme le pont entre le gouvernement et la population ", a conclu Eddie Sergio Malanda.