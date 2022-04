Congo-Brazzaville: Contrôle qualité des produits pharmaceutiques - Le ministre de la Santé visite l'usine pharmaceutique Arauphar

La récente visite du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, à l'usine pharmaceutique Arauphar, dans la commune de Limete, a eu pour but de s'assurer de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués au pays.

Le ministre de la Santé publique, accompagné de son conseiller pharmaceutique et de quelques membres de son cabinet, a été accueilli par le responsable d'Arauphar et l'ensemble du personnel. Il a visité toute la chaîne de production, à partir de la salle d'habillage jusqu'à l'entrepôt central. Très attentif aux explications fournies à chaque étape de la production, le Dr Jean-Jacques Mbungani est sorti de cette visite satisfait, au regard du processus de production conforme aux standards internationaux mis en place par cette usine pharmaceutique.

" Je tiens, d'abord, à féliciter les dirigeants de cette industrie pharmaceutique. Il est important que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention puisse se rendre compte de la qualité des produits qui sortent de nos industries pharmaceutiques. C'est avec joie que je me rends compte qu' Arauphar est réellement une grande industrie, avec tout un circuit de fabrication des produits pharmaceutiques de très bonne qualité. C'est un exemple pour tous ceux qui voudront s'installer en République démocratique du Congo pour implanter des industries pharmaceutiques", a-t-il indiqué le ministre.

"Nous encourageons toute personne qui voudrait s'installer pour créer des entreprises et également des industries pharmaceutiques, parce que c'est dans le programme de notre gouvernement qui a retenu deux axes importants, dont la Couverture santé universelle (CSU) et la lutte efficace contre les endémies et les épidémies. Et une des actions phares dans la mise en oeuvre de la CSU est d'accroître de plus de 50% l'accès à des médicaments tant génériques que de spécialité. Voilà aujourd'hui, Arauphar a emboîté les pas à l'action du gouvernement. C'est la raison de ma visite et je félicite les dirigeants de cette industrie", a conclu le ministre de la Santé publique.

Cette visite a été vivement saluée par le responsable de l'usine, indiquant qu'il l'a attendue depuis quatre ans. "Nous remercions son excellence monsieur le ministre Jean-Jacques Mbungani, qui a visité toute notre équipe. Nous avons créé cette usine, il y a quatre ans, en respectant les normes internationales, et nous attendions cette visite depuis là. Nous saluons par la même occasion la décision du ministre interdisant l'importation de certains produits pharmaceutiques. Ce qui encourage l'invistissement local dans le domaine de santé", a souligné le directeur général d'Arauphar, Salim Daredia.

Notons que l'usine pharmaceutique Auraphar a une capacité de production mensuelle d'un million de flacons de 500 ml et deux millions cent mille flacons de 100 ml.