Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Plus de trois milliards FCFA pour aider les victimes des inondations

Les Etats-Unis d'Amérique viennent d'annoncer, par le biais de leur ambassade, deux contributions financières supplémentaires d'un montant de 3,4 milliards FCFA au Programme alimentaire mondial pour assister la population victime des inondations dans la partie septentrionale de la République du Congo.

L'assistance permettra, selon un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis, de fournir une aide alimentaire d'urgence à plus de 36 000 habitants les plus vulnérables, notamment ceux dont l'approvisionnement alimentaire a été affecté par de graves inondations ainsi que les personnes déplacées et les réfugiés.

Une partie de ce financement soutiendra spécifiquement les femmes enceintes et les nouvelles mères. Elle permettra également de traiter les enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition.

" Nous devons faire ce que nous pouvons pour aider les familles qui souffrent à la suite de graves inondations. Ces deux années ont été très difficiles, et ces fonds aideront à nourrir, entre autres, des enfants malnutris affectés par les récoltes détruites et la perte des sources de revenus de leurs parents. Nous sommes partenaires, et les partenaires s'entraident ", a indiqué l'ambassadeur américain, Eugene Young.

Les États-Unis sont, depuis la survenue des inondations dévastatrices, les plus grands donateurs d'aide humanitaire. Cette assistance fait suite à la demande des autorités congolaises auprès des partenaires.