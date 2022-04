Congo-Kinshasa: La protection des personnes handicapées en temps de conflits armés au Nord-Kivu, article récompensé lors de la 3e édition du concours francophone de rédaction en droit international humanitaire

communiqué de presse

Ibrahim Ngila Kinuni et Florent Munenge Mudage sont les lauréats de la 3e édition du concours francophone de rédaction en droit international humanitaire (DIH), organisé par la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Côte d'Ivoire. Ils se sont démarqués de leurs concurrents avec un projet d'article portant sur la protection des personnes handicapées dans leur région d'origine : le Nord-Kivu (RDC).

Chaque année, le concours francophone de rédaction en DIH, organisé par la délégation du CICR en Côte d'Ivoire, récompense le meilleur projet d'article en DIH en Afrique francophone. En 2021, la 3e édition du concours était organisée autour de deux thématiques : le développement du DIH et les personnes handicapées dans les conflits armés.

Les lauréats de cette 3ème édition sont Ibrahim Ngila Kikuni, assistant de Second Mandat au Département des Relations Internationales à l'université officielle de Bukavu et Florent Munenge Mudage, professeur associé et vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives de l'université officielle de Bukavu (République Démocratique du Congo). Les deux auteurs ont choisi de proposer un article intitulé " La protection des personnes handicapées en temps de conflits armés au Nord-Kivu : défis et perspectives ".

La pertinence de leur article tient, d'un point de vue humanitaire, à la fois au thème traité et à la méthode adoptée dans le cadre de ce projet, à savoir intégrer la perspective des personnes handicapées et des organisations qui défendent leurs droits, ce qui lui donne une plus-value certaine. En outre, l'article contient des propositions concrètes, d'un véritable intérêt mais également utiles du point de vue de l'interprétation et de la mise en œuvre du DIH.

Le projet d'article analyse la situation des personnes handicapées lors de conflits armés, en particulier ceux qui ont cours dans la province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. Il met en exergue la vulnérabilité des personnes handicapées, notamment les défis de la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans le cadre de l'action humanitaire déployée au bénéfice de l'ensemble des victimes des conflits armés au Nord-Kivu. Des propositions concrètes sont ainsi faites en vue de relever ces défis et d'améliorer à terme la situation des personnes handicapées en leur garantissant une protection efficace et effective en période de conflit armé.

L'intégralité de cet article est disponible sur demande auprès de la Délégation du CICR à Paris (droit_et_politique@icrc.org) ou de la Délégation du CICR à Abidjan (abidjan@icrc.org).

Nous adressons nos félicitations aux deux lauréats. Le CICR tient également à remercier l'ensemble des participants à cette troisième édition pour leur intérêt pour le concours de rédaction en DIH et le temps pris à rédiger et soumettre les projets d'articles.

Pour connaître le règlement du concours : https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/CoteDivoire/reglement_concours_dih_0.pdf

