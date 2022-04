Soudan: De violentes attaques menacent l'accès aux soins des populations au Darfour

communiqué de presse

Des massacres et des violences ont eu lieu ces derniers jours au Darfour-Occidental, notamment dans les villes de Kreneik et d'El Geneina, la capitale régionale où travaillent des équipes MSF. Des membres de groupes armés ont ouvert le feu dans des structures de santé soutenues par MSF et des membres du personnel de santé ont été tués.

" Les attaques ont commencé à Kreneik au cours du week-end dernier. Nos équipes ont alors reçu la confirmation que l'hôpital que nous soutenons avait été attaqué, indique Bakri Abubakr, responsable des opérations MSF pour le Soudan. Trois personnes, dont deux membres du personnel médical, ont été tuées. La pharmacie de l'hôpital a également été pillée. Les équipes MSF n'étaient pas présentes dans l'établissement à ce moment-là, elles avaient regagné notre base permanente à El Geneina le 19 avril. "

Dimanche 24 avril, l'hôpital universitaire d'El Geneina, dans la capitale du Darfour occidental, où travaille du personnel de MSF, a été victime d'une intrusion violente. " Des tirs ont été entendus à l'intérieur de l'établissement, y compris au service des urgences, ajoute le responsable des opérations MSF. Un membre du personnel hospitalier a été tué et les agents de santé, y compris ceux de MSF, ont été évacués. "

En raison de la violence et de l'insécurité, les équipes MSF n'ont pas été en mesure d'atteindre les structures de santé qu'elles soutiennent ni de mener des activités mobiles à El Geneina. Elles ne peuvent pas non plus retourner à Kreneik. " Nous sommes très inquiets de l'impact que cela aura sur les populations à la recherche de soins médicaux, conclut Bakri Abubakr. Cette situation risque d'aggraver les besoins qui préexistaient à cette attaque. "

Les équipes MSF suivent de près la situation sécuritaire et espèrent fournir à nouveau des soins médicaux et de l'aide humanitaire dès que les conditions le permettront.

MSF mène plusieurs projets au Darfour-Occidental. L'association fournit une assistance humanitaire et des soins de santé primaire aux déplacés internes et aux communautés locales par le biais de cliniques fixes et mobiles dans et autour de la ville d'EL Geneina.

Implantée depuis 1978 au Soudan, MSF a, ces dernières années, concentré ses opérations dans les États de Khartoum, Gedaref, Kassala, du Nil Bleu, Darfour Est, Darfour Ouest, Darfour Sud et Darfour Central, tout en ayant la capacité de lancer des interventions d'urgence dans d'autres zones si cela s'avère nécessaire.