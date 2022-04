Angola: Le ministre de l'Industrie et du Commerce renforce la coopération avec la Namibie

Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, s'est rendu mardi en République de Namibie, pour raffermir la coopération bilatérale, qui a officiellement débuté en septembre 1990.

A Windhoek, le dirigeant angolais participera, le 27, à la réunion des ministres de la Commission commerciale conjointe Angola-Namibie, indique une note de ce département ministériel parvenue à l'Angop.

Le document indique que le travail technique des hauts fonctionnaires des deux pays a commencé lundi 25 et que la réunion débattra de divers sujets, y compris les facteurs possibles qui affectent et entravent le commerce bilatéral.

Les techniciens examineront également l'accord mutuel sur l'assistance douanière entre l'Angola et la Namibie, ainsi qu'une proposition visant à établir un guichet unique entre les deux pays à la frontière Oshikango-Santa Clára.

D'autre part, un accord devrait également être signé lors de l'événement pour la création du Forum des affaires Angola-Namibie entre la Chambre de commerce et d'industrie de la République d'Angola et la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Namibie.

" En vue de renforcer la coopération dans le domaine économique, les gouvernements des deux pays ont signé, depuis 2004 (à Walvisbay, Namibie), un accord de coopération commerciale et économique ", lit-on dans ce document.

La Commission a été créée en vertu de cet important instrument juridique qui vise à promouvoir la coopération commerciale et économique et à développer les relations entre les deux pays, sur la base de l'égalité des droits et des avantages mutuels et conformément au droit et au principe du commerce international.

Elle a aussi la mission de prendre des mesures visant à améliorer la coopération commerciale et économique entre les Républiques d'Angola et de Namibie.