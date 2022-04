Afrique: Salon Osiane - L'édition 2022 placée sous le signe du développement durable

La sixième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane) a ouvert ses portes, le 26 avril, à Brazzaville par des échanges entre acteurs et partenaires du numérique.

Lancée par le ministre d'État chargé du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Alphonse Clause Nsilou, l'édition 2022 de l'Osiane met l'accent sur le lien entre les innovations technologiques et l'environnement.

Le salon Osiane de cette année a mobilisé des acteurs africains du numérique, des chefs d'entreprise, des jeunes start-up ainsi que des responsables politiques, en présentiel et en mode virtuel. Les ministres de l'Économie numérique du Gabon, du Burundi et de la République démocratique du Congo se sont joints à leur homologue congolais, Léon Juste Ibombo, pour partager leurs vues sur l'innovation technologique, les défis et les opportunités, tout en projetant l'avenir du numérique en Afrique centrale.

Les jeunes utilisateurs, notamment congolais, ont été invités à enrichir le contenu numérique et à s'engager en faveur de la transformation digitale en lien avec le respect des normes environnementales. Les domaines censés contribuer à la transformation digitale sont principalement l'écologique, l'énergétique, le numérique culturel et agricole. L'innovation aujourd'hui repose sur la technologie et la technologie repose sur le numérique électronique, a rappelé l'un des intervenants, l'ex-Premier ministre malien, Cheik Modibo Diarra.

L'objectif du salon international des technologies de Brazzaville est avant tout de permettre aux start-up de développer un certain nombre de partenariats avec les grandes entreprises. Le ministre Léon Juste Ibombo a réitéré l'engagement du Congolais à renforcer le cadre juridique, à moderniser les structures étatiques et à améliorer la formation qualifiante à travers, par exemple, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle(Caria). " Ce centre est un véritable catalyseur de croissance dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable ; il est ouvert à la jeunesse africaine et aux chercheurs, pour mener et diffuser des travaux de recherche (...) Sous le feu de la dynamique du secteur du numérique, le gouvernement congolais a conçu un arsenal juridique pour mieux l'encadrer afin d'inciter les jeunes et entrepreneurs à s'y insérer ", a assuré Léon Juste Ibombo.

Durant quatre jours, les participants vont plancher sur l'impact du digital dans les entreprises, l'accélération des sociétés dans le processus de transformation numérique. " Engageons-nous pour les transformations durables ", c'est le thème de l'édition 2022 organisée du 26 au 30 avril par l'organisation non gouvernementale Pratic, en partenariat avec l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. À ces deux partenaires, il faut ajouter le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) qui a renouvelé sa disponibilité à accompagner le Congo dans sa marche vers le développement durable associé à la digitalisation.

Le représentant résident du Pnud au Congo, Maleye Diop a, pour cela, plaidé pour le meilleur accès des femmes aux outils numériques, le renforcement des compétences locales et les innovations en faveur de la lutte contre les phénomènes climatiques, le développement agricole.