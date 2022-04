Algérie: Installation d'une commission pour appliquer la convention portant sur le droit de l'Enfant à la Culture

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et la présidente de l'Organisation nationale de la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, ont procédé, mardi à Alger, à l'installation de la Commission nationale mixte chargée de l'application de la convention, portant sur le droit de l'Enfant à l'accès à la Culture et aux Arts.

Réunies au siège du ministère de la Culture, les deux parties ont souligné l'importance de cette convention, signée en mai 2021, qui a pour objectif d'élargir la coopération entre le ministère de la Culture et des Arts et l'ONPPE", en vue de permettre "l'accès aux enfants à toutes les disciplines culturelles et artistiques", a rappelé la ministre.

Soraya Mouloudji et Meriem Cherfi ont ensuite présenté les huit membres de cette nouvelle commission qui se chargera essentiellement de "l'élaboration des programmes permettant aux enfants l'accès à la culture et aux Arts, tout en assurant une coordination entre les deux secteurs et un suivi permanents".

La commission aura pour tâche principale de "renforcer la coopération et l'échange d'expertise en matière de protection et de promotion de l'enfance, y compris celle en situation de handicap, par l'encouragement des activités culturelles dédiées aux enfants", a expliqué la présidente de l'ONPPE.