Congo-Brazzaville: Livre - " Sur le parcours de la douane : la place du juge dans le contentieux douanier " présenté au public

C'est en marge de la célébration de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, le 23 avril, au siège de l'Harmattan Congo, qu'Antoine Obame a eu le privilège de présenter et dédicacer son tout premier ouvrage intitulé " Sur le parcours de la douane : la place du juge dans le contentieux douanier ".

En signant son premier ouvrage, Antoine Obame s'inscrit désormais dans le sillage de nombreux écrivains qui ont fait et continuent de faire le beau temps de la littérature congolaise. Paru aux éditions L'Harmattan Congo, le 8 avril, " Sur le parcours de la douane : la place du juge dans le contentieux douanier " retrace les différentes étapes du règlement des litiges opposant l'administration des douanes aux redevables des droits et taxes des douanes, et autres impositions qu'elle est chargée de percevoir pour le compte du Trésor public et des autres organismes.

Dans cet essai de 188 pages divisé en deux parties, à savoir " Douane " et " Tribunal ", Antoine Obame rapporte la pratique douanière, à travers des sujets qui ont inspiré ses réflexions, ses fonctions et ses missions accomplies. En effet, l'auteur a été inspecteur principal des douanes et ancien directeur des enquêtes douanières. Il a successivement occupé les postes de chef de section des écritures, inspecteur de visites, chef de bureau principal des douanes à quatre reprises et chef du Centre de recherche et de documentation à la direction départementale des demandes de Pointe-Noire.

Ainsi, s'inspirant des documents douaniers et de son expérience dans l'organisation de la lutte contre la fraude, Antoine Obame évoque dans son ouvrage l'intervention du tribunal dans le traitement des infractions douanières. " La vision de cette œuvre littéraire est de rechercher un juste milieu entre les pouvoirs du juge, d'une part, et les pouvoirs de l'administration des douanes, d'autre part, pour bien lutter contre la fraude douanière et confirmer le droit des agents verbalisateurs poursuivants, c'est-à-dire les ayants droit ", a-t-il fait savoir.

Après la présentation du livre par l'auteur s'en est suivie sa critique, qui comme toute œuvre humaine, a bénéficié à la fois d'éloges et de remarques. Juste après, le mérite est revenu à l'assistance de prendre la parole pour s'exprimer. Assistant à cette cérémonie, Jean-Luc Mouthou, ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, a salué le fait que l'ouvrage aborde une problématique d'actualité, à savoir la fraude. Un phénomène, à en croire ses propos, qui touche tous les secteurs d'activités.

Au terme des échanges, Antoine Obame a remercié l'assistance d'avoir répondu à son invitation. Le livre étant disponible, il invite toutes les parties prenantes concernées à se le procurer. Aussi, dans un élan de le vulgariser, l'auteur nourrit-il le vœu d'organiser des conférences-débats dans un avenir proche.