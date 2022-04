Afrique: Signature d'un plan d'action conjoint entre le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et les agences de l'ONU au Maroc

Rabat — Un plan d'action conjoint a été signé, mardi à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et les agences des Nations Unies au Maroc avec pour principal objectif l'appui à l'intégration des jeunes dans le tissu économique et entrepreneurial.

Signé lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le plan des destiné à promouvoir la coopération multilatérale entre les deux parties, en tant que l'une des grandes orientations de la politique étrangère du Royaume déployée sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le ministère dans un communiqué.

A cet égard, M. Bensaid a souligné que la coopération internationale multilatérale contribue à la concrétisation de bon nombre de projets importants, précisant que son département s'attache ainsi à insuffler une nouvelle dynamique notamment en vue de l'intégration des jeunes dans le tissu économique et entrepreneurial.

La problématique de la jeunesse se résume aujourd'hui surtout à l'emploi, une situation qui nécessité d'œuvrer à leur offrir de nouvelles opportunités, a-t-il relevé.

Partant de ce constat, le ministère a travaillé sur de nouveaux métiers, en l'occurrence les jeux vidéo eu égard à leur importance sur le marché économique international, a-t-il précisé, affirmant que la convergence de vues est de nature à faciliter l'action en vue d'assurer l'inclusion de cette frange importante de la société marocaine.

Conformément à ce plan conjoint qui concerne le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Maroc, ONU-Habitat au Maroc, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) au Maroc et le Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, il sera procédé au renforcement des mécanismes stratégiques permettant de consolider les relations fructueuses avec les organisations régionales et internationales et de soutenir les capacités des secteurs de la jeunesse, de la culture et de la communication institutionnelle et technique, en plus de la réalisation de projets pilotes dans différentes régions du Royaume.

Il portera ainsi sur le soutien de la nouvelle génération au rôle de la jeunesse, l'analyse de la situation de la jeunesse marocaine et le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation.