Afrique: Le Soudan participe à la session de population et de développement à New York

New York — La Secrétaire Générale du Conseil National de la Population, Dr. Wisal Hussein Abdullah Osman, a participé Lundi à la séance d'ouverture de la 55e session du Comité de la Population et du Développement sous les auspices du Conseil Economique et Social des Nations Unies sous le thème "la Population et le développement durable, croissance économique continu et compréhensive".

La secrétaire générale a prononcé le communiqué du Soudan dans lequel elle a affirmé l'engagement du Soudan aux agendas de la population et de développement durable, et les efforts déployés pour mettre en œuvre ces agendas à travers des activités économiques et sociales du pays.

Dr. Wisal a appelé les parties prenantes et les partenaires à œuvrer pour développer de nouveaux moyens et stratégies pour mettre en œuvre le programme d'action de population, le plan de 2030 et les Objectifs de développement durable.

Les communiqués des ministres participants se sont concentrés sur le rôle que joue la population qui contribuerait à la croissance économique continue et inclusive et la discussion de la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, les agendas de 2030 et les objectifs de développement durable.