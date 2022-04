Algérie: Mondiaux-2022 de Qwan Ki Do - Deux titres mondiaux pour les athlètes de l'US El Biar

Alger — Les jeunes athlètes de l'US El Biar se sont illustrés lors de la première édition du Championnat du monde des clubs de Qwan Ki Do des catégories cadets et juniors, disputée à Padoue en Italie,en décrochant deux médailles d'or et une en bronze, dans un rendez-vous auquel ont, également, pris part deux autres formations algériennes, à savoir, le club de Aissat Idir (El Harrach) et Amel Qwan Ki Do de Bouzareah (Alger).

Pour leur première participation à une compétition internationale en jeunes catégories, les athlètes de l'Union sportive d'El Biar (USEB) ont marqué leur présence, grâce à la jeune Yasmine Bensafi, sacrée championne du monde dans la spécialité Giao Dao (combat) et médaillée en bronze dans celle de Tao Qwan (exhibition), ainsi que sa compatriote Ghania Benhdid,couronnée dans la catégorie de Giao Dao.

La moisson algérienne a été étoffée par d'autres distinctions. Tout d'abord, par l'équipe féminine du club d'Aissat Idir d'El Harrach, avec une médaille d'argent en combat et une en bronze aux techniques individuelles, auxquelles s'ajoute la breloque en bronze de Youcef Amine Benziouche du club d'Amel Qwan Ki Do de Bouzareah dans la spécialité Thao Qwan.

Interrogé sur cette belle prestation de ses athlètes aux Mondiaux-2022 en Italie, le président de l'USEB, Abderrahmane Bouzid s'est félicité de cette belle récolte" des jeunes athlètes algériens qui étaient à la hauteur de l'évènement.

"Nos athlètes et leurs encadreurs sont à féliciter. Ils ont dignement représenté les couleurs du club et celles du pays, malgré une participation massive d'athlètes, issus des pays mieux lotis en moyens que nos clubs. Nos athlètes ont été exemplaires sur tout les plans, sous le regard du président de la fédération internationale de Qwan Ki Do et celui de la fédération italienne", a déclaré à l'APS, le président de l'USEB.

Néanmoins, Bouzid a tenu à relever le manque de moyen et de soutien pour ses clubs et athlètes qui méritent "une attention particulière, notamment, par ce qu'ils sont jeunes et possèdent déjà des potentialités perfectibles".

"Il faudrait que nos pouvoirs publics, à l'image de la mairie et la direction de la jeunesse et des sports (DJSL) viennent en aide à ses jeunes sportifs et leurs clubs. Ils doivent être suivis concrètement par un soutien matériel et moral, surtout, que ces jeunes et d'autres (pourquoi pas) seront appelés à représenter l'Algérie, en novembre prochain, aux Championnats d'Afrique de la discipline au Sénégal, car déjà leur déplacement nécessite des moyens financiers", a-t-il expliqué.

Il est à signaler que le premier Championnat du monde des clubs de Qwan Ki Do (cadets et juniors) en Italie a enregistré la participation de 500 athlètes représentant 26 pays, dont l'Algérie seul pays africain présent avec trois clubs.