Sénégal: Kaolack - Néné Fatoumata Tall inaugure le nouveau centre conseil pour adolescents

Kaolack — La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a inauguré le nouveau centre conseil pour adolescents (CCA) de la ville de Kaolack (centre), qui a été rénové avec 104 millions de francs CFA de l'Agence belge de développement (Enabel), a constaté l'APS, mardi.

"Nous saluons l'immense travail fait par l'Agence belge de développement pour remettre dans un état neuf le CCA de Kaolack et lui permettre d'accomplir convenablement sa mission d'accueil, d'écoute et de prise en charge psychosociale des adolescents et des jeunes en matière de santé de la reproduction", a dit Mme Tall lors de la cérémonie d'inauguration. "Ce centre est entièrement réhabilité par l'Agence belge de développement. Les travaux de rénovation complète des locaux, l'équipement et le mobilier, l'aménagement des espaces verts ont été financés par la Belgique, avec 104 millions de francs CFA", a-t-elle précisé.

Néné Fatoumata Tall a adressé ses remerciements aux représentants de Enabel au Sénégal, assurant que la santé de la reproduction est "au cœur des préoccupations de l'Etat du Sénégal". Le nouveau CCA va aider à la prévention des mariages et des grossesses précoces, des "fléaux [qui] entravent l'épanouissement social, sanitaire et économique de nombreuses jeunes filles et femmes", a dit la ministre de la Jeunesse. Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a profité de la cérémonie d'inauguration pour demander au gouvernement, par l'intermédiaire de Néné Fatoumata Tall et des autorités administratives locales, de mieux s'atteler à la réduction du chômage. A Kaolack, "la mairie a décidé de recruter 600 jeunes en 2022 et 2023, dans le cadre de la sécurité et de la protection de l'environnement", a promis M. Mboup.