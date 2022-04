Afrique: Tambacounda - Le renforcement du pouvoir des femmes et des filles au centre d'un atelier

Tambacounda — Le projet "Voix et leadership des femmes au Sénégal" (VLF-Sénégal) a réuni mardi à Tambacounda, des acteurs de l'axe sud-sud-est oeuvrant à la défense des droits des filles et des femmes, avec l'objectif de renforcer le pouvoir de ces deux couches de la population.

"Nous voulons renforcer les capacités et les activités des organisations et des réseaux d'organisations de la société civile de femmes qui œuvrent au renforcement du pouvoir des femmes et des filles, à la protection de leurs droits", a expliqué la cheffe du projet VLF-Sénégal, Woré Kandj Ndiaye. Elle s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de trois jours axé sur les cadres de concertation régionaux et qui se déroule dans la capitale orientale du Sénégal.

Les réflexions portent aussi sur l'égalité entre les sexes au Sénégal à travers trois portes d'entrée, dont le renforcement des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de la défense des droits des femmes et des filles. Les autres thèmes portent sur le soutien au renforcement des capacités à offrir des services de qualité et novateurs et l'efficacité des stratégies de plaidoyer et de veille sociale pour l'effectivité des droits en faveur des femmes et des filles. "Nous allons vers les deux dernières années du projet. Il est important d'amener nos organisations à travailler ensemble, pour que les voix des communautés soient portées pour adresser les questions auprès des preneurs de décision autant au niveau local que national", a indiqué Woré Ndiaye Kandj.

Elle a souligné la nécessité d'une synergie d'actions accrue entre les organisations partenaires, pour une meilleure capitalisation de toutes les stratégies. Le projet "Voix et leadership des femmes au Sénégal", qui travaille avec 25 organisations partenaires, a dressé "son bilan positif pour capitaliser les actions menées au courant de la période de rapportage visée et planifier l'année à venir", a dit Mme Kandj. Il inclura les contributions des différentes organisations partenaires du projet dans la phase de collecte et d'analyse des données. VLV-Sénégal fait partie du programme "Voix et leadership des femmes" du Canada, qui appuie les organisations et les réseaux locaux et régionaux de femmes qui travaillent notamment au renforcement du pouvoir des femmes et des filles.