Afrique: Les entreprises invités à investir dans le football africain

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a invité ce mardi à Gaborone (Botswana), entreprises et gouvernements à investir dans le football et sur les jeunes, pour une Afrique meilleure.

"L'urgence maintenant, c'est de se lancer, et de faire bouger les choses, certains de nos jeunes sont parmi les meilleurs au monde. Ce dont ils ont besoin, ce sont des ressources financières et du soutien", a dit le président de la CAF dans son allocution prononcée au Forbes U30 Summit Africa à Gaborone. Patrice Motsepe considère qu'il est urgent pour les entreprises et les gouvernements de participer au développement des jeunes, d'encourager "l'esprit d'entreprise" et d'investir dans le football sur le continent africain.

Il a eu, à cet effet, un entretien privé avec le chef de l'Etat du Botswana, Mokgweetsi Masisi". Motsepe a de même salué "la collaboration du gouvernement botswanais et sa contribution au développement du football". "Je tiens à remercier le président Masisi pour son soutien et son engagement envers le football au Botswana et sur le continent africain", a-t-il déclaré. Il a rappelé aux chefs d'entreprise et autres acteurs du football l'engouement que suscite le ballon rond en Afrique et a insisté sur l'engagement de la CAF à établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec les gouvernements, le secteur privé et d'autres parties prenantes, dans le respect des meilleures pratiques de gouvernance et d'éthique.

Dans le cadre de ce déplacement qu'il a effectué en Afrique australe, Patrice Motsepe a rendu visite ce mardi matin aux communautés de Cabo Delgado qui ont été déplacées suite aux violences enregistrées à Pemba, au nord-est de Maputo, la capitale mozambicaine. Au nom de la Fondation Motsepe, il y a fait un don de 500000 dollars américains, soit plus de 300 millions de francs CFA, rapporte le site de la CAF. Motsepe était accompagné par le gouverneur de Cabo Delgado, Valige Tauabo, ainsi que le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba. Le président de la Fédération mozambicaine de football, Faizal Sidat, était également de sa délégation, de même que la co-fondatrice et PDG de la Fondation Motsepe, Precious Moloi-Motsepe, poursuit le site de l'instance du football africain.