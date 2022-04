Afrique: Inaki et Nico Williams auraient accepté de porter le maillot des Black Stars

Alors qu'ils ont refusé jusqu'alors de jouer pour le Ghana, les frères Inaki et Nico Williams auraient finalement changé d'avis.

L'information est donnée par le site sportif ghanéen ghanasoccernet.com ce mardi. Selon ce média, les deux frères, qui ne rentrent pas dans les plans de la sélection espagnole, ont été convaincus par leurs parents de rejoindre les Black Stars. Inaki Williams a déja joué avec l'Espagne, mais pas en match officiel. Quant à Nico, il a a fait quelques apparitions avec les équipes U18 et U21. Ils sont donc tous les deux éligibles pour jouer pour le Ghana. Dans une récente interview, l'attaquant de l'Athletico Bilbao ne se montrait pas intéressé par l'idée de jouer pour les Black Stars alors qu'il est convoité par la Fédération ghanéenne en vue de la Coupe du monde 2022.

" Je n'oublierai jamais mes racines familiales, mais je me sens basque, et je ne peux arnaquer personne, je serais à l'aise avec le Ghana, j'en suis sûr..mais je peux pas trahir ma culture et mon éducation ", a fait savoir celui qui n'a raté aucun match avec son club ces six dernières années. A-t-il vraiment changé d'avis depuis cet interview ? On le saura dans les prochains jours. Toutefois, les deux frères Inaki seront un renfort de taille pour le Ghana qui est logé dans le groupe H de la Coupe du monde avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud.