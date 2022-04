Sénégal: "Tirailleurs" projeté en avant-première le 18 mai, avec Omar Sy comme acteur principal

Dakar — Le film "Tirailleurs" dont le personnage principal est incarné par l'acteur français d'origine sénégalaise Omar Sy sera projeté en avant-première mondiale à l'occasion de la 75e édition du festival international de cinéma de Cannes (17-28 mai), en France. Ce long métrage sera diffusé le mercredi 18 mai en ouverture de la section parallèle "Un Certain Regard", a annoncé le festival de Cannes dans un communiqué de presse. Il a été tourné en août 2021, en France précisément dans les Ardennes, et à Podor dans le nord du Sénégal, en janvier dernier.

Ce film historique relate l'histoire d'un père, Bakary Diallo (interprété par Omar Sy), enrôlé en 1917 dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, recruté de force. Au front, le père et le fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. "Le film met en lumière l'histoire, rayée de nos mémoires, des Tirailleurs sénégalais, héros oubliés de la Première Guerre mondiale, forcés à quitter leurs terres et à combattre pour la libération de la France", souligne le communiqué. Il ajoute que ce long métrage fiction, réalisé par le Français Mathieu Vadepied, également scénariste et directeur de la photographie du film, "évoque une autre dimension tragique de la colonisation où la France allait chercher ses soldats en Afrique de l'Ouest".

Souleymane Kébé, producteur exécutif du film, estime qu'un "vrai partenariat réussi" a été noué entre le Sénégal et la France sur ce projet:

"Il y a eu dans ce film très peu de techniciens français lors du tournage à Podor, ils étaient cinq et tout le reste était assuré par les techniciens sénégalais parmi lesquels il y a l'assistant réalisateur Demba Dièye, l'ingénieur son Alioune Mbow, le chef décorateur Oumar Sall, avec tous les figurants venant de Podor", a souligné M. Kébé. "On a eu une majorité de techniciens sénégalais sur ce plateau, ce qui est très rare", a-t-il ajouté. Pour un film d'époque, le chef décorateur a réussi à recréer un endroit vierge de toute modernité dans un village dénommé Mawoudou, à trente kilomètres de Podor, avec un beau panorama et des arbres s'étendant à perte de vue, un camp militaire, des cases, un puits, des enclos.

Le film "Tirailleurs" est produit par Bruno Nahon et Omar Sy:

L'acteur franco-sénégalais était déjà à l'affiche d'un autre film lié au Sénégal, le road movie Yao, qu'il a coproduit avec Philippe Godeau. Omar Sy est l'acteur principal de ce film sorti en 2019 et qui a été tourné entre Dakar et Matam, région du nord du Sénégal, sous la forme d'un émouvant retour aux sources. Le 75e festival de Cannes a révélé mardi la composition de son jury présidé cette année par l'acteur français Vincent Lindon, entouré de huit jurés parmi lesquels le réalisateur français d'origine malienne Ladji Ly. Ce dernier est l'auteur du film "Les Misérables", qui a remporté le prix du jury au festival de Cannes en 2019.