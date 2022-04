Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le numérique, l'énergie et les mines au menu d'une session du CIP

Dakar — L'économie numérique, l'énergie et les mines sont au menu de la 31ème session extraordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (CIP-UEMOA) .

Des parlementaires venus des pays de l'organisation sous-régionale participent à cette rencontre de 5 jours ouverte mardi à Dakar. Ils vont plancher sur les pôles énergétiques de l'UEMOA et leur adéquation avec les priorités énergétiques de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Ces élus vont également aborder le Code minier communautaire de l'UEMOA ainsi que le programme régional de développement numérique dont le but est la création d'un espace communautaire digitalisé. "Les communications sur ces sujets permettront aux élus du peuple de mieux cerner et comprendre les enjeux, afin de pouvoir élargir l'intérêt de nos populations", a expliqué le président par intérim du CIP, Lucien Kokou Houngnibo. S'exprimant à l'ouverture de la session, M. Houngnibo a noté que les différentes présentations et les débats permettront d'aider les députés à mieux appréhender les problématiques liées à ces différentes questions.

"L'intégration se présente aujourd'hui comme une nécessité face à l'étroitesse de nos marchés, mais également comme garantie de paix et de sécurité", a pour sa part indiqué le Vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Dr Cheikh Tidiane Gadio. Il a rappelé l'importance pour les pays de la sous-région de fédérer leurs efforts pour trouver des solutions politiquement durables et économiquement avantageuses pour le bien-être de populations, surtout au plan sécuritaire avec l'avancée du terrorisme. "Nous devons nous impliquer davantage dans le processus d'intégration de nos Etats par des propositions de lois qui fassent évoluer vers une union des peuples et une véritable croissance économique au profit de ceux-ci", a-t-il martelé.