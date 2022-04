Cote d'Ivoire: Renforcement du réseau électrique en côte d'ivoire - La centrale à biomasse d'aboisso opérationnelle dans 3 ans, selon un des opérateurs

L'un des trois opérateurs associés à la réalisation à Aboisso de la Centrale à biomasse indique que l'ouvrage sera achevé dans 3 ans.

C'est en juillet 2021 que la Côte d'Ivoire a annoncé la construction d'une Centrale à biomasse dans la localité d'Ayébo, dans la région d'Aboisso (le Sud-Ouest). Un ouvrage annoncé dans la plus grande Centrale à biomasse de l'Afrique de l'Ouest et qui aura une production de 348 GWH par an. Lors d'une conférence de presse animée le mardi 26 avril 2022 à son siège dans la commune de Koumassi à Abidjan, l'un des associés au projet a indiqué que le chantier sera livré " dans trois ans ".

Selon Mahamane Sow, le Directeur Général de la structure, la première phase des travaux ont démarré. Notamment en ce qui concerne les réseaux d'évacuation. " Le projet est aujourd'hui dans une phase de démarrage de la réalisation. Le chantier des infrastructures qui vont permettre l'évacuation de la centrale a démarré. Aujourd'hui, c'est un projet qui est engagé dans la première phase de réalisation. Nous travaillons en tant que l'un des actionnaires, mais aussi, nous apportons notre savoir faire industriel, car nous avons une très grande expérience dans le secteur dans le monde. (... ) Cette centrale est un partenariat public-privé ", a-t-il fait savoir.

" Plus de 10 milles planteurs seront impliqués dans la chaîne d'approvisionnement ":

Avec ce projet, l'électricité sera produite à partir de la combustion des rames de palmiers. 75% de cette matière première sera rachetée auprès des agriculteurs de la région possédant des plantations de palmiers à huile. Ce qui leur fera une source de revenu additionnel, à côté de leurs activités habituelles qu'est la commercialisation de la graine de palme. " Aujourd'hui, ce qui a été estimé, c'est que vous allez avoir près de 20% de revenus supplémentaires au niveau de plus de 10 milles planteurs qui seront impliqués dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi beaucoup d'actions sociétales. Parce que, l'idée d'un projet comme celui-là, c'est aussi lutter contre le travail des enfants et un certain nombre de phénomènes face auxquels un groupe comme le nôtre se doit d'être responsable ", a expliqué le responsable de cette entreprise française.

Le projet de la Centrale à biomasse est financé par l'Agence française de développement et un autre groupe d'investisseurs à hauteur de 40, 672 milliards de FCFA. Les travaux de construction dureront encore trois années. Une fois achevée et entrée en production, l'énergie qui sera produite par la Centrale sera vendue à l'État de Côte d'Ivoire, qui la mettra au service de la société de commercialisation de l'électricité en Côte d'Ivoire, qui la mettra à son tour, à la disposition des usagers. Les opérateurs techniques géreront la Centrale sur une période de 25 ans à compter de sa date de livraison. L'entreprise avait aussi initié sa conférence de presse pour présenter de nouvelles activités. Entre autres, proposer une pompe solaire pour les agriculteurs et les éleveurs en vue d'irriguer les champs ou apporter de l'eau à leurs animaux.