Cote d'Ivoire: Electricité - La construction d'une centrale biomasse et solaire annoncée à Aboisso et Kong

Une centrale biomasse de 46 MW est en construction à Aboisso et une centrale solaire de 30 MW bientôt construite à Kong, viendront dans les prochaines années, renforcer la production électrique nationale des barrages hydroélectriques. C'est ce que l'on peut essentiellement retenir de la conférence de presse animée par le directeur régional Afrique de l'ouest du groupe Électricité de France (Edf-Ci), Mahamane Sow. Dans les locaux de la société sise à Marcory.

Selon lui, la centrale biomasse d'Aboisso installée à Ayebo dans les attentes sera mise en service fin 2024. Par contre, la centrale solaire de Kong est à la phase de discutions pour définir l'accord-cadre afin de lancer les travaux. Normalement programmés fin 2022 pour une durée d'exécution située entre 12 et 18 mois. " Avec l'accord des autorités, nous pensons livrer l'infrastructure d'ici début 2024 ", a-t-il déclaré.

A l'en croire, outre ces deux grosses infrastructures industrielles, Edf Côte d'Ivoire s'attèle à déployer des pompes solaires (qui fonctionnent à l'énergie solaire) pour la cible agricole et d'élevage. Ainsi que des appareils électroménagers et d'hydro-électricité pour aider les populations en zones rurales qui ne disposent d'électricité à travailler et vivre dans de bonnes conditions.

Dans son ambition de devenir le leader en Côte d'Ivoire en matière d'énergie par la proposition de solutions bas carbone pour s'inscrire dans la transition énergétique qui répond aux défis énergétiques mondiaux dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est inscrite, Edf selon le directeur régional, veut être le hub énergétique en mettant l'accent sur les énergies renouvelables.

100 millions de Fcfa investis dans sa politique sociétale:

Comme toute société qui contribue aux enjeux du développement durable, Edf selon les dires de son premier responsable, depuis plus de 5 ans de présence en terre ivoirienne, a investi plus de 100 millions de Fcfa en réponse à sa responsabilité sociétale par le biais de sa fondation. " A travers des dons de kits photovoltaïques avec éclairage et Tv à des écoles et collèges, des kits sanitaires et la formation de jeunes techniciens dans les métiers liés aux technologies de l'énergie solaire, nous sommes à plus de 100 millions de Fcfa ", a fait savoir M. Sow. Qui n'a pas manqué de souligner que sa société va dans les années à venir agir conséquemment dans la résolution des défis environnementaux et sociaux Faut-il le noter, Edf Côte d'Ivoire est créé en 2016. Il est devenu direction régionale en 2022 avec d'autres missions. Notamment la coordination des actions de la société dans la sous-région.