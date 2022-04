Cote d'Ivoire: Concours professionnel Ena 2023 - Voici les conditions du cycle supérieur

Le concours professionnel d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena) en 2023 est officiellement ouvert, indique un communiqué du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, en date du 11 avril 2022.

Pour faire acte de candidature, il faut être fonctionnaire âgé de 50 ans au plus, le 1er janvier 2022 et qui a, à cette date, en qualité de titulaire, occupé pendant au moins trois ans, un emploi de la catégorie A3, grade A3 de la fonction publique et provenant de l'une des familles d'emplois dont les filières sont représentées à l'Ena.

L'acte de candidature se fait en ligne sur les sites internet : www.fonctionpublique.gouv.ci et www.ena.ci via la plateforme unifiée de gestion des concours administratifs et se matérialise par le dépôt à l'Ena ou dans les directions régionales de la fonction publique, du jeudi 5 mai au lundi 13 juin 2022, d'un dossier de candidature.